Τροχαίο - Κηφισός: Νεκρός οδηγός μηχανής σε καραμπόλα

Τραγική κατάληξη για τον οδηγό μιας μηχανής είχε η πολλαπλή σύγκρουση οχημάτων στον Κηφισσό.

Τραγωδία από την σύγκρουση τριών οχημάτων στον Κηφισό, το μεσημέρι της Παρασκευής, καθώς ο οδηγός μιας μηχανής, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε θανάσιμα,

Γύρω στις 12:00 της Παρασκευής, ακόμη υπό άγνωστες ακριβείς συνθήκες, ένα αυτοκίνητο, ένα φορτηγό και μια μηχανή συγκρούστηκαν στο ύψος της Δυρραχίου.

Το δυστύχημα με την καραμπόλα έγινε στην άνοδο του Κηφισού, ήτοι στο ρεύμα προς Λαμία.

Προσωπικό της Τροχαίας έχει κλεισει δύο λωρίδες κυκλοφορίες και τα οχήματα, πουήδη σχηματίζουν μεγάλες ουρές, θα κινούνται μόνο σε μία λωρίδα κυκλοφορίας μέχρι να απομακρυνθούν απο το σημείο και τα οχήματα και καθαριστεί η περιοχή.

