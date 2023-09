Πολιτική

Ανδρουλάκης: Με το εργασιακό νομοσχέδιο πέφουν οι μάσκες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι το μήνυμα της ΝΔ είναι «δουλέψτε περισσότερες ώρες, χωρίς περισσότερα δικαιώματα».

-

Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στη κυβέρνηση κι ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές του κόμματος θα καταψηφίσουν το εργασιακό νομοσχέδιο επι της αρχής ενώ δεσμεύτηκε ότι όσα προβλέπει για το καθεστώς εργασίας θα καταργηθούν όταν η προοδευτική παράταξη αναλάβει τα ηνία της χώρας. «Αγωνιζόμαστε για νέα κοινωνική πλειοψηφία που θα ανοίξει το δρόμο σε προοδευτική κυβέρνηση, η οποία είναι μονόδρομος για να αλλάξει η χώρα σελίδα», υπογράμμισε υπό τα χειροκροτήματα των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι οι νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης είναι βαθιά συντηρητικές και δεν ανταποκρίνονται στην ανάγκη να ρυθμιστούν οι νέες μορφές εργασίας που προκύπτουν. «Οι μάσκες πέφτουν ολοκληρωτικά με το σημερινό νομοσχέδιο. Πλήρως ελαστική εργασία, κατάργηση υπερωριών, συνθήκες πλήρους ανασφάλειας για το μέλλον των εργαζομένων», είπε και τόνισε: «Δουλέψτε περισσότερες ώρες χωρίς περισσότερα δικαιώματα κι αμοιβές είναι το μήνυμα της ΝΔ».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υποστήριξε οι ρυθμίσεις που εισηγείται η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο ευνοούν τις συμβάσεις κατά παραγγελία των εργοδοτών ενώ την επέκρινε για βαθιά υποκρισία στο ζήτημα της διευθέτησης του χρόνου εργασίας όπου υποστήριξε πώς αλλάζει τον νόμο του κ. Χατζηδάκη καθώς δεν απαγορεύει τη παράλληλη απασχόληση στον ίδιο εργοδότη χωρίς παραπάνω αμοιβή.

Για τις τριετίες ειδικότερα ο κ. Ανδρουλάκης, μίλησε για εμπαιγμό του κ. Μητσοτάκη λέγοντας ότι η σχετική τροπολογία της κυβέρνησης διαψεύδει όσα εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αφού προβλέπει το προσωρινό ξεπάγωμα μέχρι το 2027 κι υπονόησε δηκτικά: «Γιατί μέχρι το 2027; Μήπως ταυτίζεται με τον εκλογικό κύκλο; Ντροπή, υποτιμάτε την νοημοσύνη του λαού. Αστεία τρικ, συνδυάζετε αυτό το μέτρο με την περίοδο διακυβέρνησής σας. Αφορά μόνο το 40% των εργαζομένων, με τους υπολοίπου τι θα γίνει;»

Πρόσθεσε ότι είναι κοινοβουλευτική απρέπεια να βάζει η κυβέρνηση στην τροπολογία για τις τριετίες και τα μέτρα για Θεσσαλία για να εκβιάσει την ψήφο της αντιπολίτευσης. «Σαφής η θέση μας για τριετίες, διακριτή από την ΝΔ, καταθέσαμε τροπολογία. Καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο», σημείωσε.

Η έντονη κριτική του κ. Ανδρουλάκη κατά τη κυβέρνησης αφορούσε και το επιτελικό κράτος, το οποίο , όπως είπε είναι σαθρό,αναποτελεσματικό και διεφθαρμένο επικαλούμενος την ανικανότητα να αντιμετωπίσει τις καταστροφές στη Θεσσαλία . Επανέλαβε την πρότασή του για ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης της περιοχής που θα αναλάβει Τask Force με ομάδες εργασίας την οποία θα ελέγχει η Βουλή.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιορδανία - Μπαλωθιές: Καλεσμένος σκότωσε τον γαμπρό πριν τον γάμο! (βίντεο ντοκουμέντο)

Βόλος: Της επιτέθηκε στο φανάρι γιατί του έδωσε μικρό φιλοδώρημα

Νέα Υόρκη: Τραγωδία σε τροχαίο με λεωφορείο (βίντεο)