Τρούμαν Καπότε: Ανακαλύφθηκε άγνωστη ιστορία του γραμμένη με μολύβι

Μία ιστορία του συγγραφέα είδε για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας.

Μία άγνωστη ιστορία του Τρούμαν Καπότε γραμμένη με μολύβι που βρέθηκε μέσα σε σημειωματάριο δημοσιεύθηκε σε λογοτεχνικό περιοδικό.

Είναι γνωστό ότι ο Αμερικανός συγγραφέας άφηνε ανολοκλήρωτα και αδημοσίευτα έργα.

Σύμφωνα με το AP την ιστορία εντόπισε ο υπεύθυνος σύνταξης του περιοδικού The Strand, Άντριου Γκάλι στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ μέσα σε ένα παλιό σημειωματάριο.

Η ιστορία με τίτλο «Another Day In Paradise» γράφτηκε από τον συγγραφέα, όταν ζούσε στη Σικελία, τη δεκαετία του 1950.

Ο Τρούμαν Καπότε ήταν 20 ετών και ανερχόμενο αστέρι όταν μετακόμισε από την πόλη της Νέας Υόρκης στην Ταορμίνα της Σικελίας το 1950 και εγκαταστάθηκε στη βίλα Fontana Vecchia, ιδιοκτησίας του συγγραφέα Ντ. Χ. Λόρενς.

Η ιστορία απογοήτευσης και παγίδευσης δημοσιεύθηκε στο νέο τεύχος του περιοδικού The Strand είναι ημιτελής.

Το περιοδικό The Strand έχει εκδώσει σπάνια έργα των Έρνεστ Χέμινγουεϊ, Τζον Στάινμπεκ και πολλών άλλων.

