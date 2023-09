Κόσμος

Ο Μπομπ Μενέντεζ αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά

Ο γερουσιαστής κατηγορείται ότι δέχθηκε δωροδοκίες εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Κατηγορίες για διαφθορά απαγγέλθηκαν στον 69χρονο Δημοκρατικό γερουσιαστή και πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Αμερικανικής γερουσίας, Μπομπ Μενέντεζ, από ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας, ο γερουσιαστής κατηγορείται ότι δέχθηκε δωροδοκίες εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο ίδιος και η σύζυγός του δέχθηκαν ράβδους χρυσού και μετρητά από τρεις επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσεϊ.

Το κατηγορητήριο κατονομάζει επίσης την 56χρονη σύζυγο του γερουσιαστή, Ναντίν Μενέντεζ, και έναν επιφανή εργολάβο ακινήτων του Νιου Τζέρσεϊ, τον Φρεντ Ντάιμπες, που τον κατηγορεί για συμμετοχή στο σχέδιο διαφθοράς. Επίσης, κατηγορούνται ο Wael Hana, μακροχρόνιος φίλος της κυρίας Μενέντεζ, που ίδρυσε επιχείρηση πιστοποίησης κρέατος χαλάλ στο Νιου Τζέρσεϊ, κι άλλος ένας επιχειρηματίας.

Η δήλωση – απάντηση του Μενέντεζ

Ο Αμερικανός γερουσιαστής, αμέσως μετά την γνωστοποίηση της κατηγορίας, σε δήλωση του αναφέρει τα εξής: Για χρόνια, δυνάμεις στο παρασκήνιο προσπαθούν επανειλημμένα να σιγήσουν τη φωνή μου και να σκάψουν το πολιτικό μου τάφο. Από τότε που αυτή η έρευνα διέρρευσε σχεδόν έναν χρόνο πριν, υπήρξε μια ενεργή εκστρατεία δυσφήμισης με ανώνυμες πηγές και υπαινιγμούς για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον αναπομπής όπου δεν υπάρχει.

Οι υπερβολές αυτών των εισαγγελέων είναι προφανείς. Έχουν παραποιήσει τον φυσιολογικό έργο ενός γραφείου του Κογκρέσου. Εκτός από αυτό, όχι ικανοποιημένοι από το να καταφέρουν ψευδείς κατηγορίες εναντίον μου, έχουν επιτεθεί και στη σύζυγό μου για τις πολυετείς φιλίες που είχε πολύ πριν από τη γνωριμία μας.

"Αυτοί που βρίσκονται πίσω από αυτήν την εκστρατεία απλώς δεν μπορούν να δεχθούν ότι ένας πρώτης γενιάς Λατινοαμερικανός από ταπεινές αρχές μπορεί να ανέβει στο αξίωμα του Αμερικανού ΓΕρουσιαστή και να υπηρετήσει με τιμή και αξιοπρέπεια. Ακόμη χειρότερα, με βλέπουν ως εμπόδιο στους ευρύτερους πολιτικούς τους στόχους.

Έχω κατηγορηθεί ψευδώς και προτού επιτρέψω στις δυνάμεις της εξουσίας να με κατατροπώσουν, οι πολίτες του Νιου Τζέρσεϊ είχαν τη δυνατότητα να διακρίνουν μέσα από τα καπνοποιήματα και τους καθρέφτες ότι ήμουν αθώος. Έχω εργαστεί καθημερινά για να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη τους με το να αγωνίζομαι για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας, την αναβάθμιση των υποδομών και τη μείωση των δαπανών για τις οικογένειες του Νιου Τζέρσεϊ. Επίσης, είμαι ακλόνητος απέναντι σε δικτάτορες σε όλο τον κόσμο - είτε αυτοί βρίσκονται στο Ιράν, την Κούβα, την Τουρκία ή αλλού - αγωνιζόμενος εναντίον των δυνάμεων του κατευνασμού και στέκοντας στο πλευρό εκείνων που υπερασπίζονται την ελευθερία και τη δημοκρατία. Συνεχίζω να επικεντρώνομαι στο να συνεχίσω αυτό το σημαντικό έργο και δεν θα αποσπαστώ από τις αβάσιμες κατηγορίες.

Στους υποστηρικτές μου, τους φίλους και την κοινότητα συνολικά, σας ζητώ να θυμηθείτε τις άλλες φορές που οι εισαγγελείς δεν κατάλαβαν σωστά και να διατηρήσετε την κρίση σας. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η υπόθεση θα λυθεί με επιτυχία όταν παρουσιαστούν όλα τα γεγονότα και οι συμπολίτες μου του Νιου Τζέρσεϊ θα το δουν αυτό όπως είναι.

