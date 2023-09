Αθλητικά

Μητσοτάκης - Ινφαντίνο: η οπαδική βία, το δώρο και η “κόκκινη κάρτα” σε υπουργούς

Τι ειπώθηκε στην συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον ισχυρό άνδρα της FIFA,μ στην Νέα Υόρκη.

Συνάντηση με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο είχε την Παρασκευή (22/9) στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και με τον πρόεδρο της διεθνούς ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας, συζητώντας το σημαντικό θέμα της οπαδικής βίας.

Ο κ. Μητσοτάκης αποτύπωσε τη σημασία της αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος στο χώρο του αθλητισμού κι έλαβε και δύο δώρα από τον πρόεδρο της FIFA.

Συγκεκριμένα δέχθηκε μια μπάλα και το καρτελάκι των διαιτητών που είχε μέσα μια κίτρινη και μια κόκκινη κάρτα. Μάλιστα αστειευόμενος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει την κόκκινη κάρτα σε κάποιο υπουργικό συμβούλιο.

