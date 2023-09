Πολιτική

Πειραιάς - Μώραλης: Για το κυκλοφοριακό στο λιμάνι υπάρχει λύση, αλλά… (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Δήμαρχος Πειραιά αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο πλημμυρών αν “σπάσει” ο Κηφισός, στην πρόταση για τις γραμμές του ΗΣΑΠ και στις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας.

-

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 ήταν την Κυριακή ο Γιάννης Μώραλης.

Ο νυν και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος Πειραιά είπε πως ήδη είναι ο μακροβιότερος δήμαρχος Πειραιά, στον οποίο όπως ανέφερε έχουν λυθεί πολλά προβλήματα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη κάποια σοβαρά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν.

Ο Γιάννης Μώραλης επεσήμανε ότι τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η δημοτική αρχή που θα εκλεγεί τον Οκτώβριο αφορούν κυρίως την κυκλοφορία των οχημάτων και την στάθμευση, το Περιβάλλον, την οδοποιία και τα πεζοδρόμια.

«Ο Πειραιάς είναι μια καθαρή πόλη, μια ωραία πόλη με αναπλάσεις, με καλή σχέση με τους επιχειρηματίες, με αξιοποίηση του Πύργου, που είναι το υψηλότερο κτήριο στην Ελλάδα, με αναπλάσεις στις γειτονιές. Είμαστε κοντά στις ευπαθείς ομάδες, έχουμε λύσει προβλήματα που είχαν μείνει εκκρεμή για δεκαετίες», είπε ο Δήμαρχος Πειραιά.

Ο Γιάννης Μώραλης προσέθεσε ότι «πρέπει μαζί με την Κυβέρνηση να λύσουμε το κυκλοφοριακό που ταλαιπωρεί όσους ταξιδεύουν από το λιμάνι και τους επιβάτες της κρουαζιέρας. Έχουμε κάνει προτάσεις τα προηγούμενα χρόνια, εύχομαι αυτή η Κυβέρνηση να τις υιοθετήσει, έχουμε προτείνει υπογειοποίηση των γραμμών του ΗΣΑΠ από το "Γ. Καραϊσκάκης" μέχρι το λιμάνι για να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος προς το λιμάνι».

«Έχουμε πρόβλημα με τον Κηφισό. Υπάρχει μελέτη του κ. Μπελαβίλα, του υποψήφιου Δημάρχου και Καθηγητή του Πολυτεχνείου ότι αν σπάσει ο Κηφισός θα πλημμυρίσει και ο Πειραιάς. Θέλω να πω ότι το θέμα του Κηφισού δεν είναι κάτι που θα το λύσει ένας Δήμος, αφού διατρέχει όλη την Αττική. Η Αυτοδιοίκηση δέχθηκε μεγάλη κριτική και στις πλημμύρες και στις φωτιές και αυτό δεν ήταν δίκαιο, λόγω των αρμοδιοτήτων που δεν έχουν εκχωρηθεί και των πόρων», σημείωσε ο Γιάννης Μώραλης.

Σε ότι αφορά τον κατακερματισμό αρμοδιοτήτων, ο Γιάννης Μώραλης είπε ότι «χαρακτηριστικά, στο λιμάνι είναι υπεύθυνη η Cosco, έξω από το κάγκελο του λιμανιού ο Δήμος, στην Ακτή Κονδύλη η Περιφέρεια Αττικής και στην παραλία ο δρόμος είναι κυβερνητικός».

Είπε ακόμη ότι «στην Ελλάδα, ακόμη θέλουμε 18 μήνες για να κάνουμε μόνο τον διαγωνισμό για μια παιδική χαρά. Θέλουμε 24 μήνες συνολικά για να γίνει μια παιδική χαρά».

Ειδήσεις σήμερα:

Γουαδαλαχάρα: Η Σάκκαρη κατέκτησε το τρόπαιο (βίντεο)

Δεύτερη μεταμόσχευση καρδιάς χοίρου σε άνθρωπο (εικόνες)

Τζίμι Κάρτερ: Σπάνια δημόσια εμφάνιση του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ (εικόνες)