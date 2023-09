Οικονομία

Σκρέκας για πετρέλαιο θέρμανσης και λάδι: Ούτε επιδότηση στην αντλία ούτε πλαφόν

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο υπ. Ανάπτυξης για τις τιμές των καυσίμων, το επίδομα θέρμανσης, την ακρίβεια στα τρόφιμα και το πλαφόν στο νερό στην Θεσσαλία.

Στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 ήταν καλεσμένος ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, το πρωί της Κυριακής.

Ερωτηθείς για τις υψηλές τιμές της βενζίνης και τις ζοφερές εκτιμήσεις για το κόστος προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, ο κ. Σκρέκας είπε ότι «οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές έχουν πάρει την ανηφόρα. Θα συνεχιστεί η επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης. Το ποσό της επιδότησης θα ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια ευρώ και όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά αυτό αφορά και το φυσικό αέριο και την βιομάζα», ενώ ξεκαθάρισε ότι «δεν θα υπάρξει επιδότηση στην αντλία».

Συμπλήρωσε ότι «Οι άμεσοι φόροι στα καύσιμα βοηθούν τον κρατικό προϋπολογισμό και είναι σταθεροί την τελευταία πενταετία», προσθέτοντας ότι ως κυβέρνηση «στηρίζουμε το εισόδημα των νοικοκυριών, αυξάνουμε συντάξεις και μισθούς στο δημόσιο και παράλληλα ελέγχουμε το περιθώριο κέρδους στα βενζινάδικα».

Για το θέμα των καυσίμων μίλησε νωρτίτερα στην εκπομπή ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών, Μιχάλης Κιούσης:





Σχετικά με τις τιμές του ελαιολάδου, για το οποίο εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς θέλουν να φτάνει ακόμη και τα 15 ευρώ ανά λίτρο, ο Υπουργός Ανάπτυξης επεσήμανε ότι «η παραγωγή έχει μειωθεί παγκοσμίως, με αποτέλεσμα οι τιμές παραγωγού σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουν αυξηθεί στα 8 ή 9 ευρώ το λίτρο. Εάν κάναμε διατίμηση στη τιμή παραγωγού του λαδιού, αυτό θα οδηγούσε στην πώληση όλου του ελαιολάδου στο εξωτερικό. Εμείς ελέγχουμε το μεικτό περιθώριο κέρδους από τον παραγωγό μέχρι τα σούπερ μάρκετ».

Ο κ. Σκρέκας αναγνώρισε ότι «Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Η κυβέρνηση έχει μια βεντάλια, μια δέσμη μέτρων για να τιθασεύσει τον πληθωρισμό. Έχουμε ορίσει πλαφόν στο κέρδος. Εφαρμόζουμε τη σήμανση στα σούπερ μάρκετ στα προϊόντα που μειώνουν τις συσκευασίες. 08Υπάρχουν 80 ελεγκτές και ηλεκτρονικές εφαρμογές που ελέγχουμε τις τιμές σε χιλιάδες προϊόντα».

Για την επιβολή πλαφόν στο νερό στην Θεσσαλία, ο κ. Σκρέκας είπε ότι «Προχωρήσαμε σε διατίμηση στο νερό στη Θεσσαλία και κάναμε και έκκληση στις επιχειρήσεις και έτσι έπεσε η τιμή και βρίσουμε σήμερα νερό με τιμή 0,99 ευρώ ανά εξάδα, ενώ τα περίπτερα πουλούσαν ακόμη και προς 1 ευρώ το μπουκάλι των 1,5 λίτρων».

Είπε ακόμη ότι «Τα σούπερ μάρκετ προχώρησαν σε εκπτώσεις 20% και έτσι αυξήθηκε και ο τζίρος τους στην Θεσσαλία, καθώς ο κόσμος ανταποκρίθηκε στην κίνηση τους αυτή. Η κυβέρνηση προσπαθεί να στηρίξει αυτούς που πλήττονται».





