Κακοκαιρία: Οι Ένοπλες Δυνάμεις στη Θεσσαλία με τεθωρακισμένα, ελικόπτερα και πεζοναύτες

Σε ετοιμότητα είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις στις πλήγεισες από την κακοκαιρία "Daniel" περιοχές.

Οι ‘Ενοπλες Δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση του επερχόμενου κύματος κακοκαιρίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, σε πλήρη συντονισμό με την Πολιτική Προστασία, ενώ, παράλληλα, συνεχίζουν να συνδράμουν στις πληγείσες από την κακοκαιρία «Daniel» περιοχές:

Συγκεκριμένα, ήδη συνδράμουν 108 άτομα ως χειριστές των διατιθέμενων μέσων, 12 άτομα του Ειδικού Λόχου Αντιμετώπισης Πυρηνικής - Βιολογικής - Χημικής ‘Αμυνας σε 2 ομάδες (εντός της ημέρας, πρόκειται να συμπληρωθούν με 3 επιπλέον ομάδες των 5 ατόμων και να ανέλθει το προσωπικό στα 29 άτομα, 19 πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί και 1 αξιωματικός Υγειονομικού - Κτηνιατρικού.

Επιπρόσθετα, για την επερχόμενη κακοκαιρία έχουν διατεθεί 70 άτομα της Ζ' ΜΑΚ με 10 λέμβους και τον απαιτούμενο εξοπλισμό είναι σε κίνηση για το στρατόπεδο «Μπουγά» στη Λάρισα και 120 άτομα (2 Λόχοι) της 32 Ταξιαρχίας Πεζοναυτών, με 24 λέμβους στο στρατόπεδο «Γεωργούλα».

Από πλευράς μέσων, έχουν διατεθεί 3 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού, 11 οχήματα γενικής χρήσης, 3 Ειδικά Οχήματα με Εξοπλισμό Απολύμανσης, 3 προωθητές γαιών, 3 φορτωτές γαιών ενώ βρίσκονται σε κίνηση και πρόκειται αφιχθούν εντός της ημέρας επιπλέον 14, ένας ισοπεδωτής γαιών, 2 εκσκαφείς τάφρων, 3 φορτωτές/εκσκαφείς τάφρων, 7 ανατρεπόμενα οχήματα ενώ βρίσκονται σε κίνηση και πρόκειται αφιχθούν εντός της ημέρας επιπλέον 14 ανατρεπόμενα, 7 ρυμουλκά οχήματα, 2 φορτωτές μικρού μεγέθους, 2 γέφυρες Bailey σε Καλά Νερά Μαγνησίας και Στουρναραίικα Τρικάλων, 2 γεννήτριες, 12 λέμβοι, 2 λεωφορεία, ένα μηχάνημα εξυγίανσης ύδατος αλλά και 4 φωτιστικοί πύργοι που αναπτύσσονται εντός της ημέρας.

Από ιπτάμενα μέσα έχουν διατεθεί τρία ελικόπτερα UH-1H ενώ πρόκειται να αναπτυχθούν, σήμερα, κατά τις απογευματινές ώρες ακόμη τρία ελικόπτερα (1 CH-47D, 1 S-70, 1 SUPER PUMA στην 111 και 110 Πτέρυγα Μάχης ανάλογα με τη διαθεσιμότητα υποστέγων στα αεροδρόμια.

Επιπλέον, τίθενται σε διάθεση του διοικητή 1ης Στρατιάς το σύνολο των UH-1H της περιοχής.

Από μέσα του Πολεμικού Ναυτικού, στο λιμάνι του Βόλου ήδη βρίσκεται το αρματαγωγό «Ικαρία» ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται μια φρεγάτα και ένα πλοίο ταχείας μεταφοράς.

Από δομές, σε ετοιμότητα διάθεσης βρίσκονται τα Κέντρα Αναπλήρωσης Απωλειών Υγείας (ΚΑΑΥ) Πλαταμώνα, Μαλακίου, Λεπτοκαρυάς και το Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας (ΚΕΔΑ) Σκοτίνας για φιλοξενία πληγέντων.

Επιπρόσθετα, τίθεται από σήμερα το σύνολο του προσωπικού σχεδίου «Ξενοκράτης» στην περιοχή της Θεσσαλίας σε άμεση ετοιμότητα εντός μονάδων και το σύνολο του προσωπικού σχεδίου «Ξενοκράτης» στις περιοχές Αττικό - Βοιωτίας και Θεσσαλονίκης από σήμερα σε δίωρη και από αύριο το πρωί στις 07:00 σε άμεση ετοιμότητα εντός μονάδων.

