Πάτρα: Έκρυβαν τα ναρκωτικά στο... κοτέτσι

Πώς κατάφερναν να κρύβουν τόσο μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, οι οποίες πωλούνται έναντι τεράστιου αντιτίμου.

Στην σύλληψη τριών ατόμων που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν το Σάββατο στην Πάτρα αστυνομικοί της Διώξης Ναρκωτικών. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για διακίνηση ναρκωτικών και συμμορία. Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας τα τρία άτομα είναι μέλη συμμορίας, με συγκεκριμένη δομή, ιεραρχία, διακριτούς ρόλους και μεθοδολογία και διακινούσαν στην Πάτρα ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης και ηρωίνης.

Στο κοτέτσι έκρυβαν τα ναρκωτικά

Οι κατηγορούμενοι σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας διατηρούσαν σε απόσταση κοντινή απόσταση από οικία τους, περιφραγμένο χωράφι, με είσοδο ασφαλισμένη με λουκέτο, εντός του οποίου υπήρχε κοτέτσι, που χρησιμοποιούσαν ως χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών ("καβάντζα"). Από τον χώρο αυτό έπαιρναν καθημερινά τις απαιτούμενες ποσότητες που χρειάζονταν για τη διακίνηση των ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο από τους κατηγορούμενους να εξέρχονται από το χωράφι, και σε έλεγχο που τους έκαναν, βρήκαν στην κατοχή τους και κατάσχεσαν 1.040 γραμμάρια κοκαΐνης, 36 γραμάρια ηρωίνης και 12,7 γραμμάρια κοκαϊνης σε νάιλον συσκευασίες, τις οποίες έριξε στο έδαφος ο ένας κατηγορούμενος. Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 538 γραμμάρια κάνναβης που ήταν θαμμένα στο έδαφος στο χώρο απόκρυψης αποθήκευσης των ναρκωτικών. Την ίδια χρονική στιγμή συνελήφθη και ο αρχηγός της συμμορίας στην είσοδο του σπιτιού του και σε σωματική έρευνα που του έγινε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 1.450 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Σε έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια των συλληφθέντων οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν 20,9 γραμμάρια κάνναβης, δύο ζυγαριές ακριβείας, δύο μοτοσικλέτες και 260 ευρώ.

Πάνω από 140.000 ευρώ τα κέρδη τους

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν οι συλληφθέντες από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών ανέρχεται μέχρι και στο ποσό των 143.990 ευρώ. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

