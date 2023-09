Πολιτική

Ο Στέφανος Κασσελάκης νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Τα πρώτα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας και τα συγχαρητήρια της Αχτσιόγλου στον Κασσελάκη.

Ο Στέφανος Κασσελάκης είναι ο νικητής του δεύτερου γύρου των εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιάννης Δρόσος στο 75% των ψήφων προηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης με 56.461 ψήφους και ποσοστό 56,69% έναντι της Έφης Αχτσιόγλου με 43.139 ψήφων και ποσοστό 43,31%.

Το αποτέλεσμα αντιστοιχεί στην ενσωμάτων των 471 από τα 537 εκλογικά τμήματα. Τα άκυρα και λευκά ήταν συνολικά 1,19% εκ των οποίων τα λευκά 0,45%. Ο κ. Δρόσος συνεχάρη τα 135.000 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που όπως είπε «έδωσαν μία πολλαπλή και δύσκολη εκλογική μάχη». Επίσης ευχαρίστησε και «τους συντρόφους της ΚΕΦΕ που εγγυήθηκε την καλή διεξαγωγή με ομόφωνες αποφάσεις και σε κλίμα συνεργασίας καθώς και τις εφορευτικές επιτροπές σε όλα τα εκλογικά τμήματα της χώρας». Ο κ. Δρόσος επισήμανε ότι ήταν μία απαιτητική διαδικασία και θύμισε ότι στο παρελθόν ένα άλλο κόμμα «τα μούσκεψε» στις δικές του εκλογές, εννοώντας τις εκλογές για την ανάδειξη του προέδρου της ΝΔ.

Λίγο νωρίτερα από το γραφείο της Έφης Αχτσιόγλου ενημέρωσαν ότι τηλεφώνησε στον Στέφανο Κασσελάκη και τον συνεχάρη.

