Βόρεια Κορέα για Ρωσία: “Φυσιολογική” η συνεργασία μας

Τι αναφέρει το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ούν για τις επαφές με την όμορη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το καθεστώς της Βόρειας Κορέας απάντησε σήμερα στον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ, ο οποίος επέκρινε τη συνεργασία της Πιονγκγιάνγκ με τη Μόσχα μετά το ταξίδι του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Ρωσία, υποστηρίζοντας πως είναι «φυσιολογικό» οι γείτονες να διατηρούν στενές σχέσεις.

Σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Γιουν τόνισε πως εάν η Ρωσία βοηθούσε τη Βόρεια Κορέα να ενισχύσει το οπλοστάσιό της σε αντάλλαγμα για τη συμβολή της στην επίθεση που έχει εξαπολύσει στην Ουκρανία, αυτό θα συνιστούσε «άμεση πρόκληση».

Όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA), η Πιονγκγιάνγκ κατήγγειλε τις «κακοήθεις συκοφαντίες» του Γιουν σχετικά με τη φιλική συνεργασία της με τη Ρωσία, κατηγορώντας τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας πως λειτουργεί ως «φερέφωνο» των ΗΠΑ.

«Είναι απολύτως φυσιολογικό για γειτονικές χώρες να διατηρούν στενές σχέσεις και δεν θα λογοδοτήσουμε για αυτό», υπογραμμίζεται σε δελτίο Τύπου που μεταδόθηκε από το KCNA.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ταξίδεψε την προηγούμενη εβδομάδα στη Ρωσία, όπου συμφώνησε με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν να ενισχύσουν τη στρατιωτική και οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών τους.

Αξιωματούχοι σε Ουάσινγκτον και Σεούλ θεωρούν ότι η Ρωσία φιλοδοξεί να αποκτήσει πολεμοφόδια από τη Βόρεια Κορέα για να αναπληρώσει τις απώλειες που έχει στον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ ταυτόχρονα η Πιονγκγιάνγκ αναζητεί προηγμένη τεχνολογία για την ανάπτυξη του οπλοστασίου της.

«Η εξωτερική πολιτική της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας (σ.σ. όπως είναι η επίσημη ονομασία της Βόρειας Κορέας) δεν εξαρτάται από τίποτα. Οι σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με τους γείτονες θα εξακολουθήσουν να ενισχύονται», μεταδίδει το KCNA.

