Κοινωνία

Κάρλα - Μητέρα 43χρονου: Τι κακό, Θεέ μου, έπεσε στο σπιτικό μας...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινεί η μητέρα του άτυχου ψαρά, η σορός του οποίου εντοπίστηκε από φίλους του, μετά από τριήμερη αναζήτηση στην λίμνη Κάρλα.

-

Πόνο και θλίψη έχει σκορπίσει την οικογένεια του 43χρονου ψαρά που πέθανε στα νερά της λίμνης Κάρλας, η σορός του οποίου μετά από έρευνες εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής.

«Περιμένω να μου φέρουν το παιδί μου να το αποχαιρετήσω με τον τρόπο που αρμόζει, έφυγε ο γιος μου, χάθηκε ο κόσμος μου, ήλπιζα μέχρι τέλους αλλά δυστυχώς ο γιος μου δε ζει», λέει με πόνο ψυχής η μητέρα του στο grtimes.gr.

«Δεν σταμάτησα να ελπίζω μέχρι την τελευταία στιγμή, έβλεπα τις προσπάθειες που γίνονταν για να τον εντοπίσουν παρακαλούσα το Θεό να ζει. Δυστυχώς, όσο περνούσαν οι ώρες συνειδητοποίησα ότι το παιδί μου δε ζει. Ο μεγάλος μου ο γιος που ήταν μαζί του σε κατάσταση σοκ. Τι κακό Θεέ μου έπεσε στο σπιτικό μας», σημειώνει και ξεσπά σε λυγμούς.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του είχαν ξεκινήσει από το βράδυ της Παρασκευής. Δηλαδή από τη στιγμή που η βάρκα στην οποία ο 43χρονος επέβαινε μαζί με τον αδερφό του, βυθίστηκε. Εκείνος πρόλαβε να βγει στη στεριά.

Βγαίνοντας ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία για το περιστατικό και περιέγραψε το είχε συμβεί λέγοντας ότι η βάρκα έμπαζε νερά και εκείνος έβγαλε τις γαλότσες του, βούτηξε στο νερό και κολύμπησε αρκετή ώρα μέχρι να βγει στη στεριά κι έτσι σώθηκε. Ωστόσο, ο αδερφός του δεν τα κατάφερε.

Gallery