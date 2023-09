Οικονομία

Νέες ταυτότητες: Στο ΣτΕ οι φωτογράφοι κατά των υπουργικών αποφάσεων

Τι ζητούν οι καλλιτέχνες φωτογράφοι που προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Συνεχίζουν τις αντιδράσεις τους οι φωτογράφοι για την ανάληψη της φωτογράφισης των πολιτών από τους αστυνομικούς. Στην τελευταία τους κίνηση, μέσω της Ένωσης Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθηνών, κατέθεσαν αίτημα ακύρωσης των υπουργικών αποφάσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ζητούν την ακύρωση των αποφάσεων για φωτογράφιση από αστυνομικούς, αλλά και για την καταβολή παραβόλου ύψους 10 ευρώ από τους πολίτες, για την έκδοση της ταυτότητας.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου που εκπροσωπεί την Ένωση

«Το Δικηγορικό Γραφείο Κωνσταντίνος Χ. Γώγος & Συνεργάτες ανέλαβε για λογαριασμό της ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΩΝ την κατάθεση αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν στην έκδοση Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων Νέου Τύπου.

Με τις προσβαλλόμενες αποφάσεις οι αρμόδιες αρχές (αστυνομικά τμήματα) θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να φωτογραφίζουν τους Πολίτες που προσέρχονται να εκδώσουν ή να αντικαταστήσουν την αστυνομική τους ταυτότητα. Δηλαδή, μία αμιγώς εμπορική δραστηριότητα θα περιλαμβάνεται πλέον στα καθήκοντα των αστυνομικών οργάνων, επιβαρύνοντας σημαντικά το (ήδη ελλιπές) προσωπικό των αστυνομικών τμημάτων με εμπορική δραστηριότητα και θα αφαιρούν βίαια σημαντικό κομμάτι εργασίας των επαγγελματιών φωτογράφων πλήττοντας σφόδρα. Ταυτόχρονα, πλήττονται όλες οι επενδυτικές υποδομές των φωτογράφων σε υλικοτεχνική υποδομή που αφορούν στις φωτογραφίες ταυτοτήτων, υπάρχει κίνδυνος αύξησης της ανεργίας καθώς το προσωπικό των φωτογραφείων καθίσταται άνευ εργασιακού αντικειμένου, πλήττονται σφόδρα τα καταβλητέα στο δημόσιο λόγω μείωσης ή κατάργησης της ύλης με την απόδοση ΦΠΑ και οι φωτογράφοι νυν και όσοι έρχονται από τις σπουδές τους στο επάγγελμα χάνουν ένα τεράστιο κομμάτι εμπορικής και καλλιτεχνικής ύλης.

Παράλληλα, επιβάλλεται τέλος ύψους δέκα ευρώ σε κάθε Έλληνα πολίτη για την έκδοση της ταυτότητας, σε μία διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική από το νόμο».

