Αθλητικά

Άρης - Λάζαρος Χριστουδουλόπουλος: Τα τρία ρεκόρ του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τριπλό ρεκόρ για τον παίκτη του Αρη, μετα το χθεσινό του γκολ.

-

Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος συνεχίζει να γράφει ιστορία στο πρωτάθλημα της Super League και να δημιουργεί ρεκόρ που είναι απίθανο να επαναληφθούν. Το γκολ που σημείωσε με τον Άρη το βράδυ της Κυριακής 24 Σεπτεμβρίου απέναντι στον Παναιτωλικό δημιούργησε δύο ρεκόρ, ένα προσωπικό, ένα ομαδικό και παράλληλα έβαλε τέλος σε ένα σερί του Άρη, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της λίγκας.

Στις 12 Φεβρουαρίου 2023, στην πρώτη του συμμετοχή με τα χρώματα του Άρη δημιούργησε μια μοναδική επίδοση, αφού έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Α’ Εθνικής/Super League που αγωνίστηκε με τα χρώματα και των πέντε μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είχε μπει ως αλλαγή στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης Άρης – Παναθηναϊκός 1-2 για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Εκείνο το βράδυ άφησε πίσω του το ρεκόρ που είχε δημιουργήσει πρώτος ο Δημήτρης Μάρκος, ο οποίος είχε αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ κατά σειρά.

ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ

Το βράδυ της Κυριακής 24 Σεπτεμβρίου 2023 ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος σημείωσε το πρώτο του γκολ με τα χρώματα του Άρη και πλέον έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει με τους πέντε μεγάλους του πρωταθλήματος.

Αυτό ήταν το 44ο του γκολ στην Super League, σε 270 συμμετοχές. Έχει σκοράρει και για τις έξι ομάδες με τις οποίες αγωνίστηκε στην κατηγορία, αφού είχε πανηγυρίσει τέρμα και με τον Ατρόμητο που ήταν ο τελευταίος σύλλογος του πριν το πέρασμα στην Κύπρο και την επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα για τον Άρη.

Τα γκολ του με τους μεγάλους μοιράζονται σε 8 με τον ΠΑΟΚ, 15 με τον Παναθηναϊκό, 12 με την ΑΕΚ, τέσσερα με τον Ολυμπιακό και ένα με τον Άρη.

Ο ΓΗΡΑΙΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΗ

Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος με αυτό το γκολ έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής του Άρη που σκόραρε σε αγώνα πρωταθλήματος στην ιστορία της Super League/ Α’ Εθνικής. Το ρεκόρ το πήρε από τον Ρονάλντο Γκιάρο, ο οποίος ήταν 36 ετών και 214 ημερών όταν πέτυχε το μοναδικό του γκολ στο πρωτάθλημα με τους Κίτρινους (Παναθηναϊκός-Αρης 2-1, στις 20 Σεπτεμβρίου 2009).

Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος είναι 36 ετών και 311 ημερών και παράλληλα βέβαια είναι και ο μεγαλύτερος που έχει σκοράρει πλέον στο φετινό πρωτάθλημα, αφού πήρε το ρεκόρ του Ελ Αραμπί που είχε σκοράρει στο Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 2-0.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Ο Άρης είχε να πανηγυρίσει γκολ Έλληνα ποδοσφαιριστή από τις 5 Μαΐου 2021, όταν ο Δημήτρης Μάνος είχε σκοράρει στο Άρης – Ολυμπιακός 1-1 για τα Playoffs του πρωταθλήματος. Από τότε οι Κίτρινοι έχουν σημειώσει 101 τέρματα με ξένους ποδοσφαιριστές στους 76 αγώνες που μεσολάβησαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέες ταυτότητες: Ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Κάρλα - Μητέρα 43χρονου: Τι κακό, Θεέ μου, έπεσε στο σπιτικό μας...

Τροχαίο: Εγκατάλειψη οδηγού μηχανής, που εκσφενδονίστηκε μετά από σύγκρουση (βίντεο ντοκουμέντο)