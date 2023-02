Αθλητικά

Άρης: Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος στην Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Οι πρώτες δηλώσεις του ποδοσφαιριστή από το αεροδρόμιο "Μακεδονία". Πρόβλημα με Ντουκουρέ στον Άρη.

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» προσγειώθηκε λίγο μετά τις 3 το απόγευμα της Δευτέρας (6/2) ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Ο 36χρονος πρώην διεθνής εξτρέμ έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη, με τον οποίο θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας ως το τέλος της σεζόν.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Άρης, Παντελής Ζουμπούλης, ήταν αυτός που υποδέχθηκε τον μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστή της Ανόρθωσης. «Είχα πολύ καιρό να πάρω τέτοια χαρά μεγάλη, το να ξαναγυρνάω στην Ελλάδα και σε μία μεγάλη ομάδα μου δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ενιωσα σα μικρό παιδί. Έρχομαι σεμνά και ταπεινά να βοηθήσω την ομάδα όσο μπορώ. Ξέρω ότι στο γήπεδο πρέπει να είμαι ένα παράδειγμα. Χρειάζεται σκληρή δουλειά και αφοσίωση για να δικαιολογήσουμε όλοι την παρουσία μας» τόνισε στις πρώτες δηλώσεις του ο Χριστοδουλόπουλος.

Ο πρώην άσος – μεταξύ άλλων – των ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και Ολυμπιακού προσέθεσε: «Μου αρέσει πάντα να είμαι πρωταγωνιστής στο γήπεδο, αλλά αυτή τη στιγμή προέχει να βοηθήσουμε σε όλα τα επίπεδα και νομίζω ότι αυτή η επιλογή θα κρατήσει για αρκετό καιρό. Νιώθω καλά, αλλά τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο».

Ο Χριστοδουλόπουλος θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα τεθεί στη διάθεση του Απόστολου Τερζή. Ο 51χρονος τεχνικός αναλαμβάνει, προσωρινά, τα «ηνία», έως ότου βρεθεί ο διάδοχος του Άλαν Πάρντιου. Ο 61χρονος Άγγλος προπονητής αποτελεί, ουσιαστικά, παρελθόν από το βράδυ του Σαββάτου και μετά την ήττα με 1-0 που γνώρισε ο Άρης στη Νεάπολη από τον Ιωνικό.

Στη σημερινή προπόνηση, ο Τερζής είδε τον Λουίς Πάλμα να ανεβάζει ρυθμό και να ακολουθεί μέρος του προγράμματος. Η συμμετοχή του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (Κυριακή 12/2, 20:00 – «Κλεάνθης Βικελίδης») θα κριθεί τις επόμενες ημέρες. Αυτός που θα απουσιάσει σίγουρα από το ματς με τους «πράσινους» είναι ο Σεϊκ Ντουκουρέ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μαγνητικής, ο Σενεγαλέζος μέσος, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Ιωνικό, υπέστη θλάση α΄ βαθμού στους οπίσθιους μηριαίους και υπολογίζεται ότι θα μείνει δέκα μέρες περίπου εκτός προπονήσεων.

Επίσης, ο ποδοσφαιριστής της ομάδας Κ17, Ορέστης Κούλα, κλήθηκε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Αλβανίας (U17) για τις φιλικές αναμετρήσεις με αντίπαλο το αντίστοιχο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Βοσνίας.

