Ο Χριστοδουλόπουλος ετοιμάζει βαλίτσες για Κύπρο

Ο 34χρονος διεθνής ακραίος επιθετικός, είχε μείνει ελεύθερος στις αρχές Ιουνίου απ’ τον Ατρόμητο.

Στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην Ανόρθωση θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος.

Ο 34χρονος διεθνής ακραίος επιθετικός, είχε μείνει ελεύθερος στις αρχές Ιουνίου απ’ τον Ατρόμητο και την Πέμπτη (17/06) ήρθε σε προφορική συμφωνία με την κυπριακή ομάδα.

Ο Χριστοδουλόπουλος είχε βρεθεί πολύ κοντά στη μετακόμισή του στην Κύπρο και το περασμένο καλοκαίρι, καθώς βρισκόταν σε συζητήσεις με τον Απόλλωνα Λεμεσού, ωστόσο η μεταγραφή του τότε δεν είχε προχωρήσει για διάφορους λόγους.

Ένα χρόνο μετά ωστόσο, αποδέχθηκε την κρούση απ’ την ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια και την επόμενη σεζόν θα αγωνιστεί στο κυπριακό πρωτάθλημα.

