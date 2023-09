Κοινωνία

Κακοκαιρία “Elias”: Σαρώνει τη χώρα, σε επιφυλακή οι αρχές (βίντεο)

Αναλυτικά τα προβλήματα που δημιουργούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Τα δόντια της φαίνεται να δείχνει και πάλι στη χώρα μας η κακοκαιρία, καθώς από νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας το κύμα "Elias" έχει προκαλέσει έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές.

Η αρχή έγινε στις περιοχές Ιωαννίνων και Καστοριάς όπου σημειώθηκε έντονη χαλαζόπτωση. Επίκεντρο της κακοκαιρίας ήταν τα Γιάννενα, το Χιονάτο Καστοριάς και το Πωγώνι Ιωαννίνων.

Πηγή: Mynews.gr Βόρειας Ελλάδας

Το ίδιο περίπου διάστημα, δυνατό χαλάζι έπεσε και στην Αχαΐα. Στο χωριό Κλειτορία έχουν καταγραφεί ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα αλλά και αγροτικές καλλιέργειες. Στο Αίγιο έγινε κατολίσθηση επί της Εθνικής Οδού με αποτέλεσμα οι οδηγοί να κόψουν ταχύτητα και να δημιουργηθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση χιλιομέτρων. Τμήμα της Ολυμπίας Οδού από τα διόδια Ελαιώνα μέχρι και τον Κόμβο Καλαβρύτων έκλεισε προσωρινά, μέχρις ότου υποχωρήσει το φαινόμενο.

??Διακοπή κυκλοφορίας από τα διόδια Ελαιώνα έως τον κόμβο Καλαβρύτων στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, λόγω λασπορροής από καμμένες περιοχές. — Olympia Odos (@OlympiaOdosSA) September 25, 2023

Την παρουσία της έκανε αισθητή η κακοκαιρία και στην Κορινθία. Στο Ξυλόκαστρο το χαλάζι ήταν ασταμάτητο, φούσκωσε τοπικός χείμαρρος, εστάλη από νωρίς στους κατοίκους μήνυμα να ελαχιστοποιήσουν τις μετακινήσεις, ενώ ελήφθη και απόφαση από τις τοπικές Αρχές να μη λειτουργήσει την Τρίτη καμία σχολική μονάδα της περιοχής. Στο Κιάτο έπιασαν φωτιά σπίτια σε οικισμό, εξαιτίας κεραυνού που έπεσε στο συγκεκριμένο σημείο.

Πηγή: Korinthostv.gr

Την ίδια στιγμή, στην Θεσσαλία και την Κεντρική Ελλάδα κάτοικοι και αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή μετρώντας ακόμα πληγές από τον Daniel. Λάρισα, Φάρσαλα και Ελασσόνα βυθιστηκαν στο σκοτάδι εξαιτίας διακοπής ρεύματος και μέσα σε λίγες ώρες οι δρόμοι των Τρικάλων πλημμύρισαν και πάλι.

Πηγή: Trikalavoice.gr

Τα φαινόμενα δεν άφησαν ανεπηρέαστη και τη Φθιώτιδα, καθώς λόγω της έντονης κακοκαιρίας έκλεισε η επαρχιακή οδός Λαμίας-Στυλίδας.

Πηγή: Lamiareport.gr

