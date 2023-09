Κόσμος

Πτήση “τρόμου” με αναταράξεις και τραυματίες (εικόνες)

Λίγη ώρα πριν από την προσγείωση του αεροπλάνου, ισχυρές αναταράξεις προκάλεσαν πανικό και τραυματισμούς.

Οκτώ επιβαίνοντες σε πτήση της JetBlue τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα εξαιτίας ισχυρών αναταράξεων, λίγη ώρα πριν από την προσγείωση του αεροσκάφους στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Το Airbus A320 είχε απογειωθεί από το Γουαγιακίλ του Ισημερινού με προορισμό το Φορτ Λοντερντέιλ στη Φλόριντα. Κοντά στην Τζαμάικα, οι επιβαίνοντες έζησαν δραματικές στιγμές εξαιτίας έντονων αναταράξεων.

Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Φλόριντα, ασθενοφόρα διακόμισαν σε νοσοκομείο επτά ταξιδιώτες και ένα μέλος του πληρώματος που είχαν τραυματιστεί, αναφέρει ανακοίνωση της εταιρίας JetBlue.

?????????? | Al menos 8 personas hospitalizadas por severas turbulencias que azotaron un avion de JetBlue que viaja desde Ecuador a Florida. pic.twitter.com/g6EbpwoPdA — ALERTAS MUNDIAL ??? (@AlertasMundial) September 25, 2023

Το Εθνικό Συμβούλιο για την Ασφάλεια των Μεταφορών (NTSB) και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσαν τη διεξαγωγή έρευνας για την πτήση 1256 της JetBlue.

Τον Αύγουστο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας αναταράξεων πάνω από την Ατλάντα σε πτήση της Delta Air Lines.

Τον Ιούλιο, τέσσερις τραυματίες ήταν ο απολογισμός ανάλογου περιστατικού σε πτήση της Allegiant Air από τη Βόρεια Καρολίνα στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με στοιχεία της FAA, το 2022 τέσσερις ταξιδιώτες και 13 μέλη πληρωμάτων αεροσκαφών τραυματίστηκαν εξαιτίας αναταράξεων σε πτήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

