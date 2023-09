Οικονομία

Απάτη: Φορέας - “μαϊμού” εξαπατούσε πολίτες με… σεμινάρια

Πόσα χρόνια λειτουργούσε ο φορέας χωρίς άδεια. Το θράσος για δήθεν υλοποίηση προγραμμάτων σε συνεργασία με πανεπιστήμιο.

Μία 58χρονη γυναίκα βρίσκεται πίσω από τον εκπαιδευτικό φορέα – απάτη στην Καβάλα, ο οποίος λειτουργούσε από τον Σεπτέμβριο του 2013.

Από τον δήθεν εκπαιδευτικό φορέα, ανακοίνωναν ψευδώς την υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο συνεργασίας με πανεπιστήμιο χωρίς να υπάρχει σχετική σύμβαση, ενώ χορηγούσαν και σχετικές βεβαιώσεις παρακολούθησης αυτών των προγραμμάτων χωρίς την άδεια του Υπουργείου Παιδείας.

Προκαταρκτική εξέταση διενήργησαν κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσουν αδικήματα που τελέστηκαν από Σωματείο με έδρα την Καβάλα.

Στο πλαίσιο της έρευνας σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 58χρονης ημεδαπής για απάτη και παραβάσεις των Νόμων που αφορούν τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών και την ίδρυση και λειτουργία κολλεγίων.

Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο του 2013 με φερόμενη έδρα την Καβάλα ιδρύθηκε Σύλλογος ο οποίος χαρακτηρίζεται ως εκπαιδευτικός φορέας με σκοπό την επιμόρφωση των μελών του σε διάφορους τομείς, με οικονομικό αντάλλαγμα. Για την εγγραφή και παρακολούθηση των μαθημάτων τα μέλη κατέβαλαν ετησίως το χρηματικό ποσό τουλάχιστον των 120 ευρώ έναντι των 15 ευρώ, που όριζε το καταστατικό.

Προκειμένου να προσελκύσουν πολίτες, χρησιμοποιούσαν παρανόμως εκπαιδευτικούς όρους, για να δημιουργήσουν την εικόνα ενός αναβαθμισμένου φορέα. Επιπλέον, ανακοίνωναν ψευδώς την υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο συνεργασίας με πανεπιστήμιο χωρίς να υπάρχει σχετική σύμβαση, ενώ χορηγούσαν και σχετικές βεβαιώσεις παρακολούθησης αυτών των προγραμμάτων χωρίς την άδεια του Υπουργείου Παιδείας.

Το συγκεντρωθέν προανακριτικό υλικό σε βάρος της 58χρονης που είχε την ιδιότητα της ταμία και είχε αναλάβει την οικονομική διαχείριση του συλλόγου, ενώ στις εκδηλώσεις εμφανιζόταν ως επικεφαλής και υπεύθυνη οργάνωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελέα, η οποία άσκησε ποινική δίωξη.

