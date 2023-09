Οικονομία

Pricefox: Πώς να μάθετε σε μικρά παιδιά να αποταμιεύουν

Συμβουλές εξοικονόμησης για μικρά παιδιά δίνουν προς τους ενήλικες του περιβάλλοντος τους οι ειδικοί του Pricefox

Η εξοικείωση με τα χρήματα και η καλλιέργεια καλών συνηθειών βοηθούν στην ανάπτυξη μιας υγιούς και ωφέλιμης σχέσης με τα χρήματα.

Γι’ αυτό το Pricefox, ο σύμβουλός μας στην εξοικονόμηση, δίνει μερικές συμβουλές σε γονείς με μικρά παιδιά ώστε να διδάξουν την αξία της αποταμίευσης και να τα βοηθήσουν να εξοικειωθούν με χρήσιμες αρχές διαχείρισης.

Καλλιεργήστε τη συνήθεια της αποταμίευσης.

Αγοράστε έναν κουμπαρά (ή ένα διάφανο βάζο) και βάλτε τον κάπου να φαίνεται. Ντύστε τον κουμπαρά με τον αγαπημένο ήρωα/ηρωίδα του παιδιού (για να είναι ελκυστικός). Αποφασίστε ένα εβδομαδιαίο ποσό που θα δίνετε στο παιδί (π.χ. 5€). Διαλέξτε μία συγκεκριμένη ώρα μίας ημέρας κάθε εβδομάδας για να γεμίζετε τον κουμπαρά (π.χ. Παρασκευή στις 6μιση, όταν όλοι είναι παρόντες). Συζητήστε μαζί του για τους κανόνες διαχείρισης χρημάτων (π.χ. ανάγκες και «θέλω»).

Αγοράστε έναν κουμπαρά (ή ένα διάφανο βάζο) και βάλτε τον κάπου να φαίνεται.

Βάλτε τον κουμπαρά σε εμφανές σημείο για να θυμίζει στο παιδί (και σε σας) να αποταμιεύει πιο συχνά. Θέλετε να είναι σε ένα ευδιάκριτο σημείο, χωρίς πολλά πράγματα που να το κρύβουν και να ξεχαστεί.

Αποφασίστε σε ένα εβδομαδιαίο ποσό που θα δίνετε στο παιδί (π.χ. 5€).

Προτείνετε στο παιδί τρόπους διαχείρισης και θυμίστε του πριν από κάθε αγορά πόσα χρήματα θα του μείνουν. Για παράδειγμα, πόσα χρήματα θα περισσέψουν αν αγοράσει ένα παγωτό; Αν το παιδί γνωρίζει ότι κάθε εβδομάδα θα έχει ένα συγκεκριμένο ποσό που θα πρέπει να διαχειριστεί θα έχει παραγωγικές ερωτήσεις που θα του μάθουν πολλά πράγματα.

Συζητήστε μαζί του για τους κανόνες διαχείρισης χρημάτων (π.χ. ανάγκες και «θέλω»).

Ξεχωρίστε τι σημασία που έχει μια ανάγκη και μια επιθυμία στην καθημερινότητα.Ύστερα από 1-2 συζητήσεις, μπορείτε να δείχνετε πράγματα στο σπίτι και να το ρωτάτε αν καλύπτουν ανάγκη ή επιθυμία/«θέλω». Έτσι θα έχει το παιδί (κι εσείς) μεγαλύτερη επίγνωση της χρησιμότητας των πραγμάτων και θα μάθει την αξία της εγκράτειας.

Επιβραβεύστε το παιδί για την αποταμίευση που κάνει.

Κάντε ένα σύντομο πανηγυρισμό κάθε φορά που προσθέτετε χρήματα στον κουμπαρά (παίζοντας και γελώντας με το παιδί). Βάλτε ένα στόχο που να θέλει το παιδί (π.χ. ένα παιχνίδι, μια λαμπάδα). Μόλις πετύχει τον στόχο, διπλασιάστε τα χρήματα (π.χ. μόλις φτάσει τα 20€, προσθέστε άλλα 20€ εσείς). Αγοράστε το παιχνίδι που υποσχεθήκατε (αλλιώς το παιδί θα νιώσει ότι λέτε ψέματα).

Κάντε ένα σύντομο πανηγυρισμό κάθε φορά που προσθέτετε χρήματα στον κουμπαρά (παίζοντας και γελώντας με το παιδί). Σηκώστε τον κουμπαρά και κουνήστε τον ώστε να ακουστούν τα κέρματα. Κάντε το μόνο όταν προσθέτει χρήματα μέσα το παιδί και ζητήστε του να ακούσει προσεκτικά πόσο αλλάζει κάθε φορά ο ήχος καθώς γεμίζει ο κουμπαράς. Να θυμάστε ότι κάθε φορά που επιβραβεύετε το παιδί όταν αποταμιεύει, ενισχύετε την επιθυμία του να το επαναλάβει. Βάλτε ένα στόχο που να θέλει το παιδί (π.χ. ένα παιχνίδι, μια λαμπάδα). Και βάλτε κάτι που να θυμίζει τον στόχο στο παιδί. Για παράδειγμα, μπορείτε να εκτυπώσετε μια φωτογραφία με το παιχνίδι και να τη βάλετε δίπλα στο κουμπαρά/βάζο. Ή μπορείτε να γράψετε σε ένα χαρτί με μεγάλα γράμματα «Αποταμιεύω για την καινούρια κούκλα της Barbie» ή «Αποταμιεύω για ένα καινούριο αυτοκινητάκι». Έτσι το παιδί θα θέλει πιο συχνά να αποταμιεύει και θα νιώθει χαρούμενο που το κάνει. Μόλις πετύχει τον στόχο, διπλασιάστε τα χρήματα (π.χ. μόλις φτάσει τα 20€, προσθέστε άλλα 20€ εσείς). Δεν υπάρχει πιο ισχυρή επιβράβευση από μια έκπληξη που ακολουθεί την επίτευξη ενός στόχου. Μετρήστε παρέα τα χρήματα που έχει μαζέψει το παιδί και όταν πετύχει το στόχο προσθέστε κι εσείς άλλα τόσα. Η χαρά του παιδιού θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την επιθυμία για αποταμίευση. Αγοράστε το παιχνίδι που υποσχεθήκατε (αλλιώς το παιδί θα νιώσει ότι λέτε ψέματα). Μπορεί να είναι προφανές, αλλά καλό είναι το να επισημάνουμε. Μόλις πετύχει το παιδί τον στόχο της αποταμίευσης, μην παραμελήσετε, ούτε να ξεχάσετε να του αγοράσετε το παιχνίδι (αν και το παιδί δεν θα σας αφήσει να το ξεχάσετε). Αν όμως περάσει πολύς καιρός, το παιδί θα απογοητευτεί και δεν θα θέλει να αποταμιεύει γιατί δεν θα νιώσει ότι κερδίζει κάτι. Για να μάθει το παιδί εξοικονόμηση, πρέπει οι γονείς να συμφωνούν. Δηλαδή: Τα χρήματα να μην είναι θέμα ταμπού στην οικογένεια. Το ζευγάρι να συζητάει συχνά και με άνεση για την οικονομική του κατάσταση. Το ζευγάρι να συζητάει και να συμφωνεί στις ανάγκες και τα όνειρα που κάνει. Το ζευγάρι να συμφωνεί στο «πώς» και στο «τι» θα διδάξει στο παιδί σχετικά με τα χρήματα.

Τα χρήματα να μην είναι θέμα ταμπού στην οικογένεια. Τα χρήματα είναι ένα θέμα ταμπού σε πολλές οικογένειες. Αν το ζευγάρι δεν είναι εξοικιωμένο να μιλάει για χρήματα (όχι να παραπονιέται, αλλά να έχει παραγωγικές συζητήσεις διαχείρισης), τότε και το παιδί θα μεγαλώσει με μια αρνητική προδιάθεση απέναντι στο θέμα, χωρίς να μπορεί να το διαχειριστεί. Το ζευγάρι να συζητάει συχνά και με άνεση για την οικονομική του κατάσταση. Οι παραγωγικές συζητήσεις γύρω από τα χρήματα μεταξύ του ζευγαριού θέτει τα θεμέλια για μια καλή προετοιμασία για το μέλλον. Το ζευγάρι έχει την ευκαιρία να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του και να καταστρώσει ένα σχέδιο για μελλοντικά έξοδα, αντί να αγνοεί ή να θάβει τα προβλήματα που προκύπτουν. Το ζευγάρι να συζητάει και να συμφωνεί στις ανάγκες και τα όνειρα που κάνει. Οι περισσότερες παρεξηγήσεις που συμβαίνουν μεταξύ ενός ζευγαριού αφορούν τις διαφορετικές ανάγκες που μπορεί να έχει ο καθένας και τα όνειρα που κάνει. Καλό είναι να συζητιούνται ανοιχτά αυτά τα θέματα με αμοιβαία κατανόηση και θάρρος. Εδώ μπορείτε να συμπεριλάβετε και τη στάση που έχετε απέναντι στα χρήματα. Το ζευγάρι να συμφωνεί στο «πώς» και στο «τι» θα διδάξει στο παιδί σχετικά με τα χρήματα. Συνήθως ένα ζευγάρι συμφωνεί στο τι πρέπει ένα παιδί να μάθει, αλλά διαφωνεί στο πώς το διδάσκει και πότε. Όπως και σε κάθε άλλο θέμα, το παιδί καλό είναι να βλέπει μια κοινή γραμμή από τους γονείς του ώστε να να καλλιεργήσει ωφέλιμες συνήθειες. Η καλλιέργεια μια ωφέλιμης στάσης απέναντι στα χρήματα είναι δύσκολη, γιατί καλείστε οι γονείς να καλλιεργήσετε πρώτοι εσείς αυτήν την στάση και μετά να την μεταβιβάσετε στο παιδί. Η αποταμίευση πάει χέρι-χέρι με την εξοικονόμηση. Έτσι στο Pricefox.gr, εκτός από συμβουλές εξοικονόμησης, μπορείτε να συγκρίνετε και να αγοράσετε online ασφάλεια αυτοκινήτου και πακέτα για ρεύμα ή φυσικό αέριο ώστε να εξοικονομήσετε χρήματα στους λογαριασμούς σας.