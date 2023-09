Οικονομία

Κακοκαιρία “Daniel” - Θεσσαλία: Απαλλαγή δημοτικών τελών για τους κατοίκους του Πηλίου

Την απαλλαγή τελών ύδρευσης, κοινόχρηστων χώρων και μισθωμάτων, λόγω της κακοκαιρίας Daniel, που έπληξε τον δήμο, εισηγείται ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου

Την απαλλαγή τελών ύδρευσης, κοινόχρηστων χώρων και μισθωμάτων, λόγω της κακοκαιρίας «Daniel», που έπληξε τον Δήμο, εισηγείται ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, Μιχ. Μιτζικός στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να ληφθούν αποφάσεις και να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχ. Μιτζικός εισηγείται τη λήψη άμεσης Απόφασης για την απαλλαγή των τελών ύδρευσης, κοινόχρηστων χώρων και μισθωμάτων για την περίοδο των μηνών από 1η Σεπτεμβρίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, λόγω της θεομηνίας DANIEL που έπληξε τον Δήμο.

Σημειώνεται πως με βάση την Απόφαση Α3610/6-9-2023 του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης ο Δήμος Νοτίου Πηλίου βρίσκεται σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, λόγω των καταστροφικής θεομηνίας Daniel.

