Φοροδιαφυγή: Συνεχίζεται το πάρτι… των προκλήσεων

Βαριά “καμπάνα” σε εταιρία που έστησε δίκτυο με “πειραγμένες” ταμειακές- “Πυρετός” για τη διασύνδεση των POS

Του Νίκου Ρογκάκου

Τη μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι αποκαλύψεις μικρότερων ή μεγαλύτερων εστιών φοροδιαφυγής κι αυτό σημαίνει αφενός ότι το... πάρτι συνεχίζεται αφετέρου ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν βγάλει “δόντια”.

Αυτήν την περίοδο είτε προετοιμάζονται είτε ήδη “τρέχουν” διασταυρώσεις σε νέα πεδία και βάσεις δεδομένων, με στόχο να έρθουν στο φως εισοδήματα που μέχρι τώρα κινούνταν στο... ημίφως της οικονομίας.

“Ζεστό” χρήμα που “ξεπλένεται” μέσω αγοραπωλησιών ακινήτων ή συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, δαπάνες πολυτελούς διαβίωσης που δεν “κουμπώνουν” με τα δηλωθέντα εισοδήματα, αδήλωτος τζίρος που μέχρι τώρα “χανόταν” σε πλατφόρμες παραγγελιοληψιών ή βραχυχρόνιων μισθώσεων, εντοπίζεται, πλέον, πιο εύκολα και οι “καμπάνες” πέφτουν “βροχή”.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι δύο νέες υποθέσεις καραμπινάτης φοροδιαφυγής, που ξετρύπωσαν τα λαγωνικά της ΑΑΔΕ, δείχνουν ότι η πλήρης ψηφιοποίηση των φορολογικών στοιχείων και διαδικασιών είναι μονόδρομος για να κλείσουν οι “τρύπες”.

Στην πρώτη υπόθεση, οι ελεγκτές ξετρύπωσαν το... λαβράκι, περνώντας από “κόσκινο” επιχειρήσεις του κλάδου ένδυσης με εμπορεύματα κινεζικής προέλευσης. Ποιος μπορεί να ξεχάσει, άλλωστε, τις επιδρομές κλιμακίων της ΑΑΔΕ αλλά και του ΣΔΟΕ σε αποθήκες και καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Ψυρρή, όπου είναι εγκατεστημένη η αποκαλούμενη Chinatown.

Αυτήν τη φορά οι έλεγχοι δεν έγιναν με αυτοψία αλλά με πολλαπλές διασταυρώσεις, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια. Το “καμπανάκι” δεν άργησε να χτυπήσει. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ διαπίστωσαν ότι επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο Αγρίνιο, για τα φορολογικά έτη 2017, 2018 και 2019 έλαβε φορολογικά στοιχεία εικονικών συναλλαγών- δηλαδή τιμολόγια “μαϊμού”- συνολικής αξίας 685.341,90 ευρώ πλέον ΦΠΑ 164.482,03 ευρώ. Η πρώτη κίνηση ήταν να πέσει “καμπάνα” 82.241,02 ευρώ κι έπεται συνέχεια στις διασυνδεδεμένες επιχειρήσεις, καθώς είθισται το “μονοπάτι” των εκδοτών- ληπτών εικονικών τιμολογίων να οδηγεί και σε άλλους εμπλεκόμενους.

Η δεύτερη υπόθεση δικαιώνει όσους υποστηρίζουν ότι είναι έγκλημα να καθυστερεί για τεχνικούς λόγους η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές, καθώς και η κατάργηση των χιλιάδων φορολογικών μηχανισμών που λειτουργούν μέσω υπολογιστή και προσφέρονται έτσι για μικρή ή μεγαλύτερη φοροδιαφυγή.

Κατόπιν διενέργειας στοχευμένων ελέγχων επεξεργασίας στοιχείων, σε επιχειρήσεις εμπορίας και διαχείρισης προγραμμάτων πληροφορικής για φορολογικούς σκοπούς, οι ελεγκτικές υπηρεσίες εντόπισαν επιχείρηση στην Αττική, η οποία προμήθευσε προγράμματα για φορολογικούς μηχανισμούς, σε εννέα επιχειρήσεις. Πού είναι το μεπτό; Με αυτά τα προγράμματα οι επιχειρήσεις “πείραζαν” τις ταμειακές τους, κοινώς “ψαλίδιζαν” τους τζίρους τους. Στην εν λόγω επιχείρηση καταλογίστηκε πρόστιμο- μαμούθ ύψους 1.200.000 ευρώ αλλά ο έλεγχος επεκτείνεται και στους λήπτες του προγράμματος.

Η διασύνδεση των POS

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΥΠΕΘΟ και της ΑΑΔΕ, η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2024, ενώ ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Ν. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε ότι η ολιγόμηνη αναβολή (ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε καλοκαίρι του 2023) δεν θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση της δράσης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πριν φτάσουμε στη διασύνδεση, η ΑΑΔΕ θέλει να έχει “καθαρό” τοπίο για το ποιος έχει POS και γι’ αυτόν το λόγο ήδη “τρέχει” το ειδικό Μητρώο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι;

Ποιοι είναι υπόχρεοι υποβολής στοιχείων των ενεργών POS ανά δεκαήμερο;

Τα ενεργά POS των επιχειρήσεων θα πρέπει να δηλώνονται, μέσω διεπαφής (API), ανά δεκαήμερο:

από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) που εκκαθαρίζουν συναλλαγές που εξοφλούνται με τη χρήση καρτών πληρωμής και

από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) που παρέχουν, εγκαθιστούν και διαχειρίζονται τερματικά μηχανήματα POS.

Είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις να δηλώνουν τα ενεργά POS που έχουν στη κατοχή τους;

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν POS (Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών), υποχρεούνται να υποβάλλουν Δήλωση Μέσων Πληρωμών για το σύνολο των μέσων που διαθέτουν, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που:

είτε οι Πάροχοι δεν δήλωσαν κάποιο εκ των Μέσων Πληρωμών ή δεν επικαιροποίησαν τα στοιχεία κάποιου εκ των Μέσων Πληρωμών.

• είτε οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών κρίνουν ως ανακριβή τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τους Παρόχους.

Χρόνος δήλωσης από πλευράς Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών, εφόσον υποχρεούνται σύμφωνα με τα προηγούμενα:

• από την 11η έως και την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, για τις μεταβολές του προηγούμενου μήνα.

Κάθε πότε λαμβάνει χώρα η διαβίβαση των στοιχείων από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers), Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) και Επιχειρήσεις (Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών);

Η διαβίβαση των στοιχείων από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), λαμβάνει χώρα:

Έως και την 15η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 1η έως και την 10η ημέρα του ιδίου μήνα. Έως και την 25η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 11η έως και την 20ή ημέρα του ιδίου μήνα. Έως και την 5η ημέρα του επόμενου μήνα, με χρονικό διάστημα αναφοράς την 21η έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Επί της ουσίας κι αφού έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση απογραφής των POS, από 29 Σεπτεμβρίου και μετά, θα φαίνονται στα Στοιχεία Επιχείρησης μόνον όσα POS ήταν ενεργά έως 10 Σεπτεμβρίου, ενώ POS που τέθηκαν σε λειτουργία από τις 11 Σεπτεμβρίου και έως 30 Σεπτεμβρίου, θα φανούν μετά τις 5 Οκτωβρίου, αφού πρώτα τα δηλώσουν έως τότε οι Πάροχοι.

