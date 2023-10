Κοινωνία

Κυριακή: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας θα πραγματοποιηθούν λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 1 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του «15ου Αγώνα δρόμου και Περιπάτου "Race for the Cure"».

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

* Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 13.00΄, ως εξής:

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Συγγρού.

*Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 08.30΄ έως 13.00΄, ως εξής:

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Ζαχάρωφ και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Κων/νου:

* σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Αρδηττού και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, και

* στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Σπ. Μερκούρη και Λ. Βασ. Σοφίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Κηφισίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λ. Βασ. Κων/νου.

Αραβαντινού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λ. Βασ. Κων/νου.

Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ και της Λ. Βασ. Κων/νου.

Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου), στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Πεσμαζόγλου και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαρ. Τρικούπη και της Λ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

* Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων κατά τις ώρες 06.00΄ έως 13.00΄, επί της οδού Πεσμαζόγλου, σε όλο το μήκος της.

* Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής της εκδήλωσης [Λ. Βασ. Αμαλίας - Λ. Βασ. Σοφίας - αναστροφή στο ύψος της οδού Ξενίας - Λ. Βασ. Σοφίας (ρεύμα ανόδου) - Λ. Βασ. Κων/νου (ρεύμα καθόδου) - Λ. Βασ. Όλγας], τις ώρες που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των οχημάτων εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων:

Λ. Βασ. Σοφίας - Ρηγίλλης.

Λ. Βασ. Κων/νου - Βασ. Γεωργίου Β΄.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα παραπάνω σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

