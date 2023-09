Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλία: Σε ποιες περιοχές το νερό είναι πόσιμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενημέρωση για την ασφάλεια και καταλληλότητα του νερού σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας.

-

Το τελευταίο 24ωρο έχουν πραγματοποιηθεί 1.144 λήψεις δειγμάτων νερού στην Θεσσαλία.

Οι αλλαγές που παρουσιάζονται σήμερα είναι:

Στον Δήμο Βόλου: Το νερό κρίνεται κατάλληλο για τις Αλυκές και τις τοπικές κοινότητες Ανακασιάς, Αγίου Ονουφρίου, 'Ανω Βόλου, Πορταριάς, 'Αλλης Μεριάς, Κατωχωρίου, Σταγιατών και Φυτόκου.

Στον Δήμο Παλαμά: Το νερό κρίνεται κατάλληλο για τις τοπικές κοινότητες Μάρκου, Γοργοβιτών, Προαστίου, Καλογριανών, Αγίας Τριάδος και Πεδινού.

Στον Δήμο Τεμπών: Το νερό κρίνεται κατάλληλο για τις τοπικές κοινότητες Συκουρίου, Νέσσωνος, Όσσης, Πουρναρίου και Παραποτάμου, καθώς και για τους οικισμούς Καλοχωρίου και Γόννων.

Στον Δήμο Αλοννήσου: Το νερό κρίνεται κατάλληλο για ολόκληρο τον Δήμο.

Εκτός από τις αλλαγές στους Δήμους Βόλου, Παλαμά, Τεμπών και Αλοννήσου με τις υποσημειώσεις που επισημάνθηκαν, δεν υπάρχουν άλλες αλλαγές στα δίκτυα ύδρευσης και ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί σε προηγούμενη ενημέρωση.

Οι αρμόδιοι φορείς πραγματοποιούν δειγματοληψίες καθημερινά.

Ειδικότερα, από την αξιολόγηση ύδατος ανά Δήμο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας προκύπτει ότι το νερό είναι :

στον Δ. Βόλου - Κατάλληλο (εκτός των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων: Μακρυνίτσας, Δρακείας, Οικισμός Χάνια Αγριάς που είναι ακατάλληλο)

στον Δ. Νοτίου Πηλίου - Ακατάλληλο (εκτός των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων: Καλών Νερών, Οικισμός Κάτω Γατζέα, οικισμός Αργαλαστής, οικισμός Λαύκος που είναι Κατάλληλο)

στον Δ. Ζαγοράς - Μουρεσίου - Ακατάλληλο

στον Δ. Αλμυρού - Κατάλληλο

στον Δ. Ρήγα Φεραίου - Κατάλληλο

o στον Δ. Σκιάθου - Κατάλληλο

στον Δ. Αλοννήσου - Κατάλληλο

στον Δ. Παλαμά - Ακατάλληλο (εκτός των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων: Μάρκου, Γοργοβιτών, Προαστίου, Καλογριανών, Αγίας Τριάδος, Πεδινού που είναι Κατάλληλο)

στον Δ. Σοφάδων - Ακατάλληλο (εκτός των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων: Μελισσοχωρίου, Μαυραχάδων, Φίλιας που είναι Κατάλληλο)

στον Δ. Καρδίτσας - Κατάλληλο (εκτός της τοπικής κοινότητας Ζαϊμίου που είναι Ακατάλληλο)

στον Δ. Μουζακίου - Κατάλληλο

στον Δ. Αργιθέας - Kατάλληλο (σύμφωνα με την ενημερωτική επιστολή του Δήμου Αργιθέας)

στον Δ.Λίμνης Πλαστήρα - Ακατάλληλο

στον Δ. Λάρισας - Κατάλληλο

στον Δ. Ελασσόνας - Κατάλληλο

στον Δ. Φαρσάλων - Ακατάλληλο

στον Δ. Τυρνάβου - Κατάλληλο (εκτός του Οικισμού Λυγαριάς που είναι Ακατάλληλο)

στον Δ. Κιλελέρ -Ακατάλληλο (Εκτός των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων: Νίκαια, Νέες Καρυές, Ομορφοχώρι, Μελισσοχώρι, Κραννώνας, 'Αγιοι Ανάργυροι, Κυπάρισσος, Μοσχοχώρι, 'Αγιος Γεώργιος, Σωτήριο, Ψυχικό, Αρμένιο, Βούναινα, Ελευθέριο, Καλαμάκι που είναι Κατάλληλο )

στον Δ. Αγιάς - Κατάλληλο (εκτός των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων: Ομόλιο, Στόμιο, Παλαιόπυργος, Δήμητρα, Καστρί, Αμυγδαλή, Αγιά που είναι Ακατάλληλο)

στον Δ. Τεμπών - Κατάλληλο (εκτός των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων Μακρυχωρίου, Κάτω Όλυμπος, Σπηλιά, Χειμάδι, Ευαγγελισμός, Γυρτώνη, Ιτέα, Ελιά, Καλλιπεύκη, Κάτω Αιγάνη, Μεσάγγαλα, Καστρί-Λουτρό, ΣΣ Ραψάνη, Κρανιά, Κουλούρα, Παραλία Κουλούρας, Αμπελάκια, Τέμπη που είναι Ακατάλληλο)

στον Δ. Τρικκαίων - Κατάλληλο (εκτός των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων: Πρόδρομος, Πρίνος, Πλάτανος, Ξυλοπάροικο, Γοργογύρι, Γενέσι, Αρδάνι, Ελληνόκαστρο, Καλονέρι Μεγάρχης που είναι Ακατάλληλο)

στον Δ. Πύλης - Ακατάλληλο (εκτός των ακόλουθων τοπικών κοινοτήτων Φιλύρας, Ελευθεροχωρίου, Φήκης, Μουριάς, Αγίου Βησσαρίωνος, Δροσερού, Πηγής, Πύλης, Παλαιομοναστήρου, Γόμφων, Πιαλείας που είναι Κατάλληλο)

στον Δ. Μετεώρων - Κατάλληλο από τις γεωτρήσεις

στον Δ. Φαρκαδόνας - Ακατάλληλο

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που το νερό κριθεί ακατάλληλο για ανθρώπινη χρήση σημαίνει αυτομάτως ότι το νερό δεν είναι πόσιμο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα, παραγωγή τροφίμων ή ποτών, πλύσιμο λαχανικών και για ατομική υγιεινή (πλύσιμο χεριών κ.λ.π.). Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται βράσιμο του νερού για 1-3 λεπτά. Σε περίπτωση θολερότητας του νερού, συστήνεται να προηγείται του βρασμού φιλτράρισμα του νερού (π.χ. με υφασμάτινα ρούχα, φίλτρα του καφέ).

Ειδήσεις σήμερα:

Κηφισιά - Λαμία: Γκολ “χρυσάφι” του Λούμορ

Ιράκ - Φωτιά: εκατόμβη νεκρών σε γάμο (εικόνες)

Κινηματογραφική καταδίωξη από το Κορωπί στη Γλυφάδα