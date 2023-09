Κόσμος

Λοταρία Mega Millions: Εμφανίστηκε ο νικητής των 1,6 δις δολαρίων!

Ποιος είναι ο υπερτυχερός που κέρδισε τα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια στην λοταρία Mega Millions.

Εμφανίστηκε ο υπερτυχερός που τον προηγούμενο μήνα κέρδισε το δεύτερο μεγαλύτερο τζακπότ στην ιστορία των λαχειοφόρων αγορών στις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι διοργανωτές της λοταρίας.

Ο υπερτυχερός – που είχε αγοράσει τον νικητήριο λαχνό στη Φλόριντα – εμφανίστηκε τη Δευτέρα για να διεκδικήσει το τζακπότ 1,6 δισεκ. δολαρίων, επτά εβδομάδες μετά την κλήρωση της 8ης Αυγούστου.

Είχαν προηγηθεί 31 κληρώσεις χωρίς ανάδειξη νικητή μέχρι τελικά να βρεθεί ο τυχερός λαχνός, που αγοράστηκε σε σούπερ μάρκετ του Νέπτουν Μπιτς, 24 χιλιόμετρα ανατολικά του Τζάκσονβιλ.

Οι διοργανωτές της λοταρίας ανέφεραν πως το τζακπότ ύψους 1,602 δισεκ. δολαρίων ήταν το μεγαλύτερο στα χρονικά του Mega Millions, καταρρίπτοντας το ρεκόρ 1,537 δισεκ. δολαρίων από το 2018.

Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία όλων των λαχειοφόρων αγορών στις ΗΠΑ, αφού τον Νοέμβριο του 2022 ένας υπερτυχερός από την Καλιφόρνια κέρδισε 2,04 δισεκ. δολάρια στο Powerball.

Ο νικητής του τζακπότ της λοταρίας Mega Millions μπορεί να επιλέξει ένα επιθυμεί να λάβει τα 1,6 δισεκ. δολάρια σε βάθος 30ετίας ή την εφάπαξ καταβολή 794,2 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Φλόριντα, όσοι κερδίζουν έπαθλα μεγαλύτερα των 250.000 δολαρίων σε λοταρία δεν είναι υποχρεωμένοι να αποκαλύψουν δημοσίως την ταυτότητά τους έως και 90 ημέρες αφότου εμφανιστούν για να διεκδικήσουν τα κέρδη τους.

Η πιθανότητα να κερδίσει κάποιος το τζακπότ του Mega Millions με λαχνό αξίας 2 δολαρίων είναι 1 στα 300 εκατομμύρια!

