Πολιτική

Μητσοτάκης σε βουλευτές ΝΔ: Δίνουμε μάχη με τις παθογένειες ετών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για Βόλο και Εύβοια που "ρημαξε" η κακοκαιρία. Τι επεσήμανε για την ακρίβεια. Το αστείο με τον Άδωνι Γεωργιάδη που καθόταν στα έδρανα του ΚΚΕ.

-

«Είναι η πρώτη μας συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ύστερα από έναν εκλογικό θρίαμβο. Θέλω και σε επίπεδο ολομέλειας ΚΟ να σας συγχαρώ για την εκλογή σας, ιδιαίτερα τους 27 πρωτοεκλεγέντες συναδέλφους», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για νέα αφετηρία ενεργοποίησης και δουλειάς, ενώ αναφέρθηκε στις καταστροφές από τις επιθέσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως είπε, και στην ακρίβεια. «Η σκέψη μας σήμερα είναι στο Βόλο και στη Βόρεια Εύβοια. Το κράτος είναι παρών μαζί με τους κατοίκους και θα σταθούμε και πάλι δίπλα σε όσους επλήγησαν», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος της δεύτερης θητείας της. Σημείωσε ότι μέσα στους πρώτους 3 μήνες οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης γίνονται ήδη πραγματικότητα καθώς ψηφίστηκαν 7 νομοσχέδια, ανάμεσα στα οποία αυτό για τη δυνατότητα των Ελλήνων που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και ζουν στο εξωτερικό να ψηφίζουν από τον τόπο διαμονής τους αλλά και οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις που έχουν ήδη ψηφιστεί. Επιπλέον αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που πρόσφατα ψηφίστηκε.

«Όλα αυτά σημαίνουν μόνιμες και σταθερές αυξήσεις στο εισόδημα. Η έπαρση και η αλαζονεία παραμένουν οι εχθροί μας. Αυτή η παράταξη είναι και συνεχής και συνεπής. Στο πρώτο νομοσχέδιο του υπουργείου οικονομικών υλοποιήσαμε τις μισές από τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Είμαστε πάντα έτοιμοι να αναμετρηθούμε με τα όποια έκτακτα προβλήματα», υπογράμμισε.

«Οι κύκλοι του χρόνου μας θέλουν να ζυγίζουμε τις ικανότητές μας με δοκιμασίες στην αρχή της κάθε τετραετίας που γίνονται επιτυχίες στο τέλος της. Θα μετατρέψουμε κάθε δυσκολία σε ευκαιρία για να γίνουμε καλύτεροι σε μια Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική και με τη μεγάλη εικόνα να δείχνει ένα κράτος το οποίο κατέκτησε επιτέλους της επενδυτική βαθμίδα», υπογράμμισε.

«Είμαστε μια χώρα η οποία μπορεί πια να αντιστέκεται και να μένει όρθια στις απρόβλεπτες αντιξοότητες. Είμαστε πιο αποφασισμένοι από ποτέ να απαντήσουμε στα λάθη του παρελθόντος και τα λάθη του μέλλοντος. Ο εθνικός ορίζοντας παραμένει καθαρός. Η ΝΔ η μόνη παράταξη που εγγυάται την ασφαλή πορεία του τόπου προς αυτόν», τόνισε.

«Γνωρίζετε τις νέες πρωτοβουλίες μας στο μέτωπο των εισαγόμενων αυξήσεων, ειδικά στο θέμα των τροφίμων», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην ΚΟ της ΝΔ. Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως είναι ένα ακόμα ανάχωμα στον πληθωρισμό δίπλα στα άλλα μέτρα στήριξης όπως πχ το καλάθι του νοικοκυριού.

«Όλες αυτές είναι κινήσεις που συγκροτούν ένα δίχτυ ασφάλειας προσαρμοσμένο στην επίκαιρη απειλή της ακρίβειας ώστε μετά το πέρας της ακρίβειας να μείνουν τα μέτρα που τονώνουν το εισόδημα. Όταν υποχωρήσει η ακρίβεια, οι αυξήσεις στο εισόδημα θα μείνουν. Οι υψηλές τιμές είναι η μία όψη της πραγματικότητας. Η άλλη πλευρά είναι το ΑΕΠ που αυξάνεται, οι επενδύσεις, η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα», συνέχισε και είπε ότι είναι εφικτός ο στόχος να φτάσει ο μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα.

«Σκεφτείτε που θα ήμαστε σήμερα αν έπρεπε να διαχειριστούμε τις φυσικές καταστροφές με τα οικονομικά δεδομένα του 2019», ανέφερε ενώ μίλησε για τα έργα που θα γίνουν στον Έβρο με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης υπενθυμίζοντας ότι «αυτή η κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε το ταμείο ανάκαμψης».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην απελευθέρωση των τριετιών γιατί το αντέχει σήμερα η ελληνική οικονομία. «Τίποτα δεν θα μας οδηγήσει σε μια ανεύθυνη παροχολογία την οποία ο τόπος την έχει πληρώσει ακριβά. Κάθε μέτρο μας θα είναι μετρημένο έστω και σε ένα κομματικό σκηνικό το οποίο αναδεικνύει την παράταξή μας σε μοναδικό υπόλογο για ό,τι συμβαίνει», ανέφερε.

«Αυτό είναι το κόστος της πολιτικής κυριαρχίας το οποίο οφείλουμε να αναλάβουμε έχοντας απέναντι μας όχι τόσο τους πολιτικούς μας αντίπαλους, αλλά τα προβλήματα και η πραγματικότητα», τόνισε.

«Το δεύτερο και πιο δύσκολο μέτωπο είναι αυτό του πολυδύναμου εκσυγχρονισμού», σημείωσε ο πρωθυπουργός. «Δεν υπάρχει υγιής και παραγωγική οικονομία όταν την πριονίζει η φοροδιαφυγή», είπε μεταξύ άλλων αναφερόμενος στον πυρήνα, όπως είπε, όσον μας κρατούν πίσω.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως είναι προβλήματα παγωμένα για δεκαετίες και ήρθε ο καιρός να αναμετρηθούμε με αυτά. «Είναι μια μάχη σκληρή και επίπονη. Χθες στο υπουργικό εγκρίναμε δύο τέτοιες τομές αλλάζοντας τον τρόπο ορισμού διοικήσεων στο δημόσιο. Να γνωρίζει ένα νέο παιδί που έχει σπουδάσει ότι έχει τη δυνατότητα το βιογραφικό του να κριθεί αξιοκρατικά και να πάρει τη θέση διοικητή. Διαβατήριο για την πρόοδο δεν πρέπει να είναι οι πολιτικές γνωριμίες. Έρχεται μία σημαντική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της μάστιγας των εγκεφαλικών. 17 νέες μονάδες γρήγορης αντιμετώπισης των εγκεφαλικών δημιουργούνται για να φτάσουμε στο μέσο όρο της Ευρώπης», ανέφερε.

«Δεν ξεχνώ ότι εσείς ήσαστε που βάλατε πλάτη σε όλες τις μεγάλες δυσκολίες για να ξαναβρεθούμε εδώ πάλι με 158 βουλευτές και τη ΝΔ κυρίαρχη. Να κρατήσουμε τις καλές πρακτικές της προηγούμενης τετραετίας και να βελτιώσουμε τις αδυναμίες», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζοντας την ομιλία του στην ΚΟ της ΝΔ.

«Σας καλώ να βρούμε τη δύσκολη ισορροπία να μην αρνούμαστε τις αδυναμίες ή τα προβλήματα. Δεν έχει νόημα να αρνούμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας αλλά μην επιτρέψετε σε κανένα να μηδενίσει το έργο που έχουμε κάνει», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός πρότεινε και πάλι για τη θέση του γραμματέα της ΚΟ τον Σταύρο Καλαφάτη επισημαίνοντας ότι δεν έχει απλά την εμπειρία αλλά κυρίως την όρεξη.

«Στο επόμενο διάστημα οι αντιπαραθέσεις σε αυτή την αίθουσα θα είναι σκληρές. Οι επιλογές μας μπορεί να ξεβολέψουν μερικούς αλλά θα ευνοήσουν τους πολλούς», ανέφερε.

«Αλλαγές παντού και τώρα. Αυτό πρέπει να υλοποιήσουμε. Οι ευθύνες μας αυξάνονται καθώς παρά το γεγονός ότι το σύστημα μας είναι κοινοβουλευτικό ο νέος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν θα είναι στη βουλή. Αυτό φαντάζομαι θα κληθούν να το υπηρετήσουν με επάρκεια εκλεγμένοι συνεργάτες του όπως ο κ. Πολάκης και ο κ. Παππάς. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα εκφέρει ένα νέο λόγο μέσα από παλιές βραχνιασμένες φωνές και πως θα οικοδομηθεί από τα ίδια υλικά με τα οποία κατέρρευσε. Άλλο ο εκσυγχρονισμός και άλλο ο μοντερνισμός. Άλλος ο τολμηρός και δύσκολος ριζοσπαστισμός στην πολιτική πράξη και άλλο ο εύκολος εγκλωβισμός στο προσωπικό lifestyle. Εμείς ελάχιστα θα ασχοληθούμε με αυτούς. Θα ασχοληθούμε με άλλες αναμετρήσεις με πρώτες τις αυτοδιοικητικές εκλογές», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι είναι ακόμα μία εκλογική μάχη που πρέπει να εγκριθεί σε ο,τι αφορά τις περιφερειακές εκλογές θέτοντας ως στόχο τις 13 περιφέρειες και τους 3 δήμους «μαζί με το γαλάζιο της ΝΔ να νικήσει και η συνέχεια της δημιουργίας» είπε.

Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από όλους να βάλουν πλάτη και κλείνοντας επανέλαβε ότι είναι πάντα ανοιχτός και διαθέσιμος να ακούσει τους προβληματισμούς και τις ιδέες των βουλευτών της ΝΔ. «Το μέτρο της ευθύνης μας είναι αυτό που οι πολίτες απαιτούν από εμάς να κάνουμε. Θα σεβαστούμε με το παραπάνω την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών όπως το κάναμε την πρώτη τετραετία», υπογράμμισε.

Στην αρχή δε της ομιλία του πειράζοντας τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Βασίλη Σπανάκη, που κάθονταν στα έδρανα του ΚΚΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε «Δεν μπορώ να μην σχολιάσω το ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Βασίλης Σπανάκης κάθονται στα έδρανα του ΚΚΕ. Δεν ξέρω αν αυτό υποδεικνύει έναν κόντρα ρόλο ως υπουργός και υφυπουργός Εργασίας. Μάλλον εκεί παραπέμπει…».

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια - Ελικόπτερο: η στιγμή της πτώσης στην θάλασσα (βίντεο)

Γλυκά Νερά - Εισαγγελέας: Ο πιλότος σκότωσε την Καρολάιν για να την εκδικηθεί

Revenge porn - Εύβοια: Εφιάλτης για μαθήτρια από “καυτή” φωτογραφία