Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δεκάδες θάνατοι και αύξηση των διασωληνωμένων την προηγούμενη εβδομάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσοι ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ. Τι αναφέρει η έκθεση του ΕΟΔΥ.

-

Αύξηση παρουσιάζει η θετικότητα για SARS-CoV2, οι νοσηλείες και οι διασωληνώσεις, την εβδομάδα 18-24 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19:

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ο αριθμός των εισαγωγών για COVID-19 (n=869) παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και αύξηση 30% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=16) παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς και σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=12).

Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 33.

Καταγράφηκαν 35 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 86 έτη (εύρος 57-102 έτη). Κατά τις τελευταίες εβδομάδες όλα τα αλληλουχηθέντα στελέχη ανήκαν στην υπο-παραλλαγή ΒΑ.2 της Όμικρον. Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 είναι η EG.5 (32%), ακολουθούμενη από την XBB.1.5 (31%) και την ΧΒΒ.1.16 (29%). Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί συνολικά 5 θετικά δείγματα της υπο-παραλλαγής BA.2.86, με ημερομηνίες λήψης δείγματος από 5 έως 7 Σεπτεμβρίου. Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 7 από τις 9 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Ιός της γρίπης: Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παραμένει κάτω του 10% (sentinel). Δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου): Παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV: Όλα τα εξετασθέντα δείγματα ήταν αρνητικά για RSV.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια - Ελικόπτερο: η στιγμή της πτώσης στην θάλασσα (βίντεο)

Γλυκά Νερά - Εισαγγελέας: Ο πιλότος σκότωσε την Καρολάιν για να την εκδικηθεί

Revenge porn - Εύβοια: Εφιάλτης για μαθήτρια από “καυτή” φωτογραφία