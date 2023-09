Πολιτική

ΑΔΑΕ: Εκλέχθηκαν τα νέα μέλη της από τη Βουλή

Η Διάσκεψη των προέδρων ψήφισε για τα νεά μέλη της ΑΔΑΕ, χωρίς να λείψουν οι αντιδράσεις.

Με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων των μελών της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλή που ορίζει το Σύνταγμα (αρ. 101Α) , εκλέχθηκαν οι προτεινόμενοι για τις θέσεις του Αντιπροέδρου της ΑΑΔΕ ο κ. Γεώργιος Μπακάλης που σήμερα είναι τακτικό μέλος της Αρχής. Ως αναπληρωτής Αντιπρόεδρος ο κ. Αθανάσιος Παλιάτσος που είναι υπάλληλος του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων. Ως τακτικά μέλη οι καθηγητές Κωνσταντίνος Οικονόμου και Δημοσθένη Ασημακόπουλο. Ως αναπληρωματικά μέλη οι καθηγητές Σταύρος Κωστόπουλος, Νικόλαος Μυριδάκης και Χαράλαμπος Τσιλιώτης.

Υπέρ των προτεινομένων προσώπων της προτάσεως που έκανε ο Πρόεδρος της Βουλής τάχθηκαν συνολικά 16 από τα 27 μέλη της ΔτΠ από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της ΝΔ (14 μέλη) και της Ελληνικής Λύσης (2 μέλη).

Καταψήφισαν συνολικά 8 βουλευτές από τις ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Σπαρτιάτες, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Με το «παρών» τάχθηκε οι δύο βουλευτές του ΚΚΕ.

Από την συνεδρίαση απουσίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου που νοσεί από covid, και είχε αποστείλει επιστολή με την οποία εξέφρασε την διαφωνία της επί της διαδικασίας διορισμού που ακολουθήθηκε.

Ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε πως «και στην ΑΔΑΕ έχουμε μέλη της Ολομέλειάς της που εδώ και πάνω από ένα έτος έχει λήξη η θητείας τους και χρειάζεται να έχουμε αναδείξεις και ανανεώσεις θητειών που είναι διάρκειας 6 ετών». Ο κ. Τασούλας, επισήμανε ότι «η διαδικασία διορισμού την είχα κινήσει όταν έληγαν οι θητείες των μελών, αλλά δεν την προχώρησα λόγω της διαφαινόμενης εκλογικής διαδικασίας και δεν ήθελα αυτό να ερμηνευτεί πολιτικά με οποιοδήποτε τρόπο. Τώρα δεν υπάρχει θέμα να καθυστερούμε περισσότερο».

Ο Πρόεδρος της Βουλής απέρριψε ότι επισπεύδεται η διαδικασία διορισμού μελών της ΑΔΑΕ θυμίζοντας ότι « από την προηγούμενη Πέμπτη σας είχα ανακοινώσει, όπως σας διάβασα και στα Πρακτικά ότι θα εκκινήσω την διαδικασία . Μόλις έκανα αυτή την ανακοίνωση, μια ημέρα μετά, την Παρασκευή, έστειλε η ΑΔΑΕ στα μέλη της Ολομέλειάς της την πρόσκληση σε συνεδρίαση. Συνεπώς, δεν υπάρχει καμία συσχέτιση της υπόθεσης της ανανέωσης της θητείας των μελών της ΑΔΑΕ που χρονίζει από τον Μάρτιο του 2022 με αυτά που γίνονται στην ΑΔΑΕ σχετικά με την υπόθεση που ασχολείται»

Σχετικά με τα αιτήματα κομμάτων της Αντιπολίτευσης για αναβολή της συνεδρίασης για την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη, ο κ. Τασούλας ανέφερε πως «προσπαθώ να είμαι καλόπιστο και ότι δεν πρόκειται για ένα πολιτικό παιχνίδι αναβολής για την αναβολή». Σημείωσε πως «μέχρι χθες όταν κάποιοι δεν γνώριζαν ακριβώς τις ημερομηνίες νόμιζαν ότι προσδιορίσθηκε η σημερινή συνεδρίαση για σήμερα γιατί μάθαμε ότι συνεδριάζει η ΑΔΑΕ. Μόνο που η χρονική σειρά δεν είναι αυτή, πρώτα εγώ ανακοίνωσα με τον τρόπο που το ανακοίνωσα ότι πάμε επιτέλους σε αντικαταστάσεις στα μέλη που έληξε η θητεία τους στην ΑΔΑΕ και μετά η Αρχή όρισε την συνεδρίαση. Συνεπώς θα μπορούσε να πει κανείς πως δεν καθοδήγησε την απόφαση της Βουλής η ΑΔΑΕ αλλά η Βουλή καθοδήγησε τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ να ορίσει αύριο συνεδρίαση. Δεν μπορεί όμως να σκεπτόμαστε έτσι. Στην πραγματικότητα, ούτε ο ένας καθοδήγησε τον άλλο. Ο καθένας κάνει την δουλειά του. Εμείς εδώ, δεν είμαστε ούτε Κυβέρνηση, ούτε ΑΔΑΕ, είμαστε Βουλή και θα πρέπει κάποτε να τελειώνουμε με τα μέλη των Αρχών που έχουν λήξει οι θητείες τους».

Ο πρόεδρος της Βουλής, απέρριψε ότι υπήρξε κάποια συναλλαγή με την Ελληνική Λύση επειδή ψήφισε τις προτάσεις του, υπενθυμίζοντας ότι πάντα σε όλες τις επιλογές των μελών των ανεξάρτητων αρχών πάντα τις υπερψήφιζαν, εξ αιτίας του αυξημένου συνταγματικού μέτρου, περισσότερα του ενός ή και δύο ακόμα κομμάτων εκτός της πλειοψηφίας, ανάλογα. Και αυτό τότε δεν είχε χαρακτηριστεί ως συναλλαγή όπως χαρακτηρίζετε σήμερα επειδή ΝΔ και Ελληνική Λύση συμφώνησαν με την πρόταση αυτή.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τζανακόπουλος ζήτησε «την αναβολή της εκλογής των νέων μελών της ΑΔΑΕ για την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη για να μην υπάρχουν σκιές, για μια Αρχή που τους προηγούμενους μήνες βρέθηκε στο επίκεντρο με το σκάνδαλο των υποκλοπών και την ορθή - κατά την γνώμη μας- στάση της να εφαρμόσει το Σύνταγμα επιδιώκοντας την διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης». Ο βουλευτής επισημαίνοντας πως «χθες ήταν προγραμματισμένη μια συνεδρίαση της ΑΔΑΕ που για λόγους ανωτέρας βίας δεν πραγματοποιήθηκε. Και αυτή προσδιορίσθηκε για αύριο Παρασκευή. Θα είναι τουλάχιστον περίεργο και θα έριχνε ακόμα περισσότερες σκιές, εάν μια ημέρα νωρίτερα της προγραμματισμένης αυτής συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ που έχει συγκεκριμένη όπως πληροφορούμαστε ημερήσια διάταξη, εάν εμείς σήμερα κάνουμε την αλλαγή στην σύνθεσή της».

Ο γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός είπε πως «η λειτουργία της ΑΔΑΕ τιμά όλες τις ανεξάρτητες Αρχές με τον τρόπο που ενέργησε στην υπόθεση των υποκλοπών που έχει διττή μορφή καθώς ένα είναι το σκάνδαλο καθ΄εαυτό των παρακολουθήσεων και το άλλο είναι η προσπάθεια συγκάλυψης που έκανε η Κυβέρνηση με τελευταίο επεισόδιο το σημερινό των αντικαταστάσεων». Ζήτησε έστω την αναβολή της συνεδρίασης για να μην υπάρχουν σκιές και υπόνοιες. Καταλόγισε στην κυβέρνηση και στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία ότι προσπαθεί να συγκαλύψει τους υπεύθυνους των υποκλοπών γι' αυτό όπως είπε η αξιωματική αντιπολίτευση «καταψηφίζει την πρόταση του Προέδρου της Βουλής».

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ανέφερε ότι χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με τοποθέτησή του στην Ολομέλεια κατήγγειλε ότι μια ημέρα πριν την συνεδρίαση της ΑΔΑΕ για την επιβολή προστίμου στην ΕΥΠ για τους χειρισμού της στην υπόθεση των υποκλοπών, η ΔτΠ καλείται να αποφασίσει την αντικατάσταση των μελών της Ανεξάρτητης Αρχής. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος είπε πως « πιστεύω ότι η παράταξη της ΝΔ θέλει την διαφάνεια όλων των στοιχείων και δεν υπάρχει κάτι μεμπτό που αφορά την κυβέρνησή σας και την παράταξη σας. Και δεν θα θέλατε να στείλει λάθος μήνυμα ότι αλλάζετε τα μέλη μιας Αρχής» και ζήτησε «να αφεθεί η σύνθεση της ΑΔΑΕ ως έχει μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος που αφορά τον κ. Ανδρουλάκη καθώς είναι θέμα λίγων ημερών» λέγοντας «γιατί έχετε τόσο μεγάλη αγωνία να αλλάξετε την σύνθεσή της Αρχής πριν την αυριανή συνεδρίαση». Ο κ. Κωνσταντινόπουλος κατηγόρησε την Ελληνική Λύση ως «συνεταίρο» της ΝΔ που πάνε «πακέτο» συναινώντας στην πρόταση του Προέδρου της Βουλής. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και Ευαγγελία Λιακούλη κατά την ψηφοφορία καταψήφισαν τους προτεινόμενους για τις κενές θέσεις της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, ανέφερε ότι «πάγια θέση μας είναι ότι οι λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές είναι κυβερνητικές και δεν είναι ανεξάρτητες.» Για το σκάνδαλο των υποκλοπών, είπε ο βουλευτής, «όλοι μιλάνε για τις υποκλοπές που έγιναν στον κ. Ανδρουλάκη και δεν λένε κουβέντα για τις υποκλοπές που έγινα στον ΚΚΕ» και πρόσθεσε πως « η ΑΔΑΕ είναι απαράδεκτα εκτιθέμενη σε ότι αφορά τις παρακολουθήσεις ενός ολόκληρου κόμματος». Ο κ. Παφίλης, είπε, ότι «και εμείς συμφωνούμε να αναβληθεί η σημερινή εκλογή νέων μελών της ΑΔΑΕ από την ΔτΠ για δύο ημέρες, ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση καθώς πολλά γράφονται. Μια αναβολή θα ήταν προς τον συμφέρον όλων». Κατά την ψηφοφορία, πάντως, οι δύο βουλευτές του ΚΚΕ ψήφισαν «παρών» εξηγώντας ότι «δεν έχει σημασία τα πρόσωπα όταν η λειτουργία της ΑΔΑΕ και κάθε λεγόμενης ανεξάρτητης αρχής παραμένει η ίδια».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας ζήτησε να διαγραφεί από τα Πρακτικά ο χαρακτηρισμός «συνεργάτης της ΝΔ» που έκανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Ο κ. Χήτας δήλωσε ότι «εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα είτε ψηφίσουμε σήμερα, είτε την άλλη εβδομάδα». Κατά την ψηφοφορία οι δύο βουλευτές της Ελληνικής Λύσης που συμμετέχουν στην ΔτΠ ψήφισαν υπέρ της πρόταση του Προέδρου της Βουλής.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας ανέφερε ότι όπως τονίζει στην επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής η κυρία Κωνσταντοπούλου ζητά να αναβληθούν οι σημερινές συνεδριάσεις άρα συντασσόμαστε με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Και στην ψηφοφορία καταψήφισε την εισήγηση του Προέδρου της Βουλής.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης Αναστάσιος Οικονομόπουλος δεν πήρε θέση εάν θα έπρεπε ή όχι να αναβληθεί η σημερινή συνεδρίαση. Καταψήφισε λέγοντας ότι διαφωνεί πως τα 3/5 των 27 δεν είναι οι 16 ψήφοι. Πρόσθεσε ότι «μετά την κοκορομαχία που είδαμε εδώ, θεωρούμε ότι οι Ανεξάρτητες Αρχές δεν είναι τελικά και τόσο ανεξάρτητες»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Σπαρτιατών Γιάννη Κόντης, δεν έλαβε θέση για το εάν θα πρέπει να αναβληθεί ή όχι η σημερινή συνεδρίαση της ΔτΠ. Αιτιολόγησε την καταψήφισή του λέγοντας πως «θα έπρεπε η πρόταση των υποψηφίων μελών να γίνεται από όλα τα κόμματα και όχι η πρόταση να διαμορφώνεται μόνο από τον Πρόεδρο».

Σε κοινή τους ανακοίνωση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας, Σωκράτης Φάμελλος, αναφέρουν: «Κλιμακώνονται οι μεθοδεύσεις του κ. Μητσοτάκη που πλήττουν βάναυσα τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Σήμερα, με ένα ξεκάθαρο deal με την ακροδεξιά Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου ολοκλήρωσε το πραξικόπημα αλλαγής της σύνθεσης δύο ανεξάρτητων αρχών. Και μάλιστα της ΑΔΑΕ και του ΕΣΡ που ασχολούνται με την ελευθερία του τύπου και την πολυφωνία στα Μέσα Ενημέρωσης αλλά και με το σκάνδαλο των υποκλοπών, δύο υποθέσεις που έχουν εκθέσει τη χώρα μας την τελευταία τετραετία διεθνώς. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, παραβιάζοντας τις προβλέψεις του Συντάγματος για διακομματική συνεννόηση και διαβούλευση, μέχρι και την πρόβλεψη της πλειοψηφίας 3/5 και απέρριψε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για σχετική γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου και αναβολή της συνεδρίασης. Η αδιανόητη κυβερνητική παρέμβαση στην ΑΔΑΕ έγινε ενώ δεν υπάρχουν ακόμη απαντήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αποτελεί άρα ευθεία και εκδικητική παρέμβαση στο έργο της Αρχής, εφόσον ο κ. Μητσοτάκης κρίνει ότι δεν τον ικανοποιούν οι έρευνες και τα πορίσματα που αποκαλύπτουν την εμπλοκή της κυβέρνησης και της ΕΥΠ στο σκάνδαλο. Αποτελεί επίσης ακραίο κοινοβουλευτικό περιστατικό η αποκάλυψη του εκπροσώπου της Ελληνικής Λύσης ότι το ακροδεξιό deal της κυβέρνησης για το ΕΣΡ ενδέχεται να συνδέεται με πρόστιμο κατά του κ. Βελόπουλου ύψους 2 εκατ. ευρώ από την απελθούσα διοίκησή του. Για να πετύχει δε τον στόχο της η ΝΔ, που έχει φτάσει την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις ελευθερίας του τύπου παγκοσμίως, επέλεξε να αφήσει έξω από τη σύνθεση του ΕΣΡ επιστήμονες και καθηγητές εγνωσμένου κύρους όπως συνηθιζόταν μέχρι σήμερα. Οι ξεκάθαρες πλέον συνεννοήσεις με την ακροδεξιά, με ξεδιάντροπα ανταλλάγματα, πιστοποιούν την παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα μας και επισημοποιούν τη στροφή της κυβέρνησης σε «πρακτικές Όρμπαν» για τον έλεγχο της εξουσίας. Η σημερινή επιλογή του κ. Μητσοτάκη προμηνύει αντίστοιχες μεθοδεύσεις στο μέλλον και στις υπόλοιπες Ανεξάρτητες Αρχές, εφόσον ο κ. Βορίδης πιστός στην ακροδεξιά του αφετηρία θέλει να ξεμπερδεύει με τη δημοκρατία και τις αρχές της. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν θα σταματήσει να αποκαλύπτει τις αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις Μητσοτάκη μέσα και έξω από τη Βουλή. Παράλληλα θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός δημοκρατικού προοδευτικού μετώπου που θα ανατρέψει και τον κ. Μητσοτάκη και τους ακροδεξιούς συμμάχους του και θα φέρει στην Ελλάδα μία προοδευτική διακυβέρνηση αλλά και αποκατάσταση και ενίσχυση του ευρωπαϊκού κεκτημένου και του κράτους δικαίου».

