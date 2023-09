Life

Γιώργος Αγγελόπουλος: “η μητέρα μου δεν έχει πεθάνει…” (βίντεο)

Θρήνος στην Σκιάθο για την μητέρα του Γιώργου Αγγελόπουλου, λίγες ώρες μετά από τον γάμο του. Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 η Λυδία Κονιόρδου.

Πολύ δύσκολες στιγμές βιώνει από το πρωί της Παρασκευής ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος λέει το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα του, Ράνια, που έφυγε από την ζωή λίγες ώρες μετά από τον γάμο του.

Όπως γράφει το Fthis.gr, η κηδεία τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Λιμνιάς στην Σκιάθο, ενώ από νωρίς πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο λιμάνι του νησιού και στη συνέχεια συνόδευσε τη μητέρα του Ντάνου στην εκκλησία.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν συντετριμμένος, ενώ o ίδιος μαζί με τον αδερφό του σήκωσαν το φέρετρο της μητέρας τους και το μετέφεραν στο εσωτερικό της εκκλησίας.





'Όπως αποκάλυψε μάλιστα η Φαίη Φώτου στον αέρα της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», όταν ο υπεύθυνος από το γραφείο τελετών έδωσε στον Γιώργο Αγγελόπουλο το βιβλίο συλλυπητηρίων για να γράψει όποιος επιθυμούσε κάτι για τη μητέρα του, εκείνος αντέδρασε.

Σύμφωνά με τη δημοσιογράφο, ο Γιώργος Αγγελόπουλος το πήρε και το πέταξε πιο πέρα, λέγοντας: «Αυτό δεν το θέλω εδώ, η μητέρα μου δεν έχει πεθάνει».

Στην εκπομπή μίλησε για τον Γιώργο Αγγελόπουλου η σπουδαία ηθοποιός μας και πρώην Υπουργός Πολιτισμού, Λυδία Κονιόρδου:

