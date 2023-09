Μικρή Μελίνα: η μαντινάδα του πατέρα της για τα γενέθλια της (εικόνες)

Life

Ο σπαραγαμός του πατέρα της άτυχης Μελίνας, που έχασε την ζωή της στην διάρκεια επέμβασης ρουτίνας. Σαν σήμερα, το παιδί θα γιόρταζε τα γενέθλια του.

Η μικρή Μελίνα Παρασκάκη θα είχε σήμεραμ γενέθλια και θα έσβηνε 12 κεράκια στην τούρτα της.

Όμως, πριν από 8 χρόνια, η άτυχη Μελίνα Παρασκάκη έφυγε από την ζωή αναπάντεχα, σε επέμβαση ρουτίνας!

Η Μελίνα άφησε τον Δεκέμβριο του 2015 την τελευταία πνοή της σε νοσοκομείο της Κρήτης, μετά από εγχείριση για κρετατάκια.

Ο πατέρας της, Μάνος Παρασκάκης, λίγες ημέρες μετά απο την καταδίκη της αναισθησιολόγου για τον πρόωρο και άδικο χαμό του παιδιού, με μία μαντινάδα στο Facebook δεν μπορεί να κρύψει τον αβάσταχτο πόνο του, λόγω και της ημέρας.

Σε μια μαντινάδα που περικλείει όλη την θλίψη και τον θρήνο του, lλίγες ημέρες μετά την συγκλονιστική ανάρτηση της μητέρας της Μελίνας, ο πατέρας του παιδιού γράφει «Σήμερα στα γενέθλια, τι δώρο να σου κάνω, που ναι το σπίτι σου μικρό μ/ένα Σταυρό απάνω».

