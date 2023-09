Κόσμος

Ναγκόρνο Καραμπάχ: Πάνω από 10000 Αρμένιοι πρόσφυγες

Συνεχίζεται ο διωγμός των Αρμενίων από τους Αζέρους. Στο Ναγκόρνο Καραμπάχ ο ΟΗΕ μετά από 30 χρόνια.

Ο αριθμός των Αρμένιων που έχουν φύγει από το Ναγκόρνο Καραμπάχ έχει ξεπεράσει τις 100.000, δήλωσε σήμερα η Ναζέλι Μπαγντασαριάν εκπρόσωπος του πρωθυπουργού της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περίπου 120.000 Αρμένιοι ζούσαν στον θύλακα πριν την ανακατάληψή του από το Αζερμπαϊτζάν την προηγούμενη εβδομάδα έπειτα από μια στρατιωτική επιχείρηση αστραπή.

Ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) επεσήμανε αργά χθες Παρασκευή το βράδυ ότι περισσότεροι από 100.000 πρόσφυγες έχουν φτάσει στην Αρμενία από το Ναγκόρνο Καραμπάχ.

«Πολλοί είναι πεινασμένοι, εξουθενωμένοι και έχουν ανάγκη άμεση βοήθεια», ανέφερε ο Φίλιπο Γκράντι. «Η UNHCR και άλλοι ανθρωπιστικοί εταίροι αυξάνουν τη στήριξή τους προς τις αρμενικές αρχές, αλλά υπάρχει άμεση ανάγκη διεθνούς βοήθειας», υπογράμμισε.

Στον θύλακα «παραμένουν μερικές εκατοντάδες δημόσιοι υπάλληλοι, διασώστες, εθελοντές και άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, που επίσης προετοιμάζονται να φύγουν», έγραψε στην πλατφόρμα X ο Αρτάκ Μπεγκλαριάν πρώην συνήγορος του πολίτη στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτές δεν είναι «επίσημες» πληροφορίες.

Εξάλλου ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι θα στείλει αυτό το Σαββατοκύριακο μια αποστολή στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, κυρίως για να αξιολογήσει τις ανθρωπιστικές ανάγκες, την ώρα που ο διεθνής οργανισμός δεν είχε πρόσβαση στον θύλακα επί «σχεδόν 30 χρόνια».

Την Πέμπτη η αυτοανακηρυχθείσα δημοκρατία του Ναγκόρνο Καραμπάχ ανακοίνωσε την αυτοδιάλυσή της καθώς και τη διάλυση όλων των θεσμών της από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Σε μερικές ημέρες περισσότερο από το 80% του αρμένικου πληθυσμού εγκατέλειψε τις εστίες του υπό τον φόβο αντιποίνων από το Αζερμπαϊτζάν, καίγοντας τα προσωπικά του αντικείμενα προτού πάρουν τον δρόμο για την Αρμενία.

