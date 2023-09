Οικονομία

“Daniel” και “Elias”: Ρεύμα στο μεγαλύτερο μέρος του Βόλου

Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ για την ολοκλήρωση των εργασιών. Που μπορούν να απευθυνθούν όσοι αντιμετωπίζουν ξανά πρόβλημα.

Ολοκληρώνονται οι εργασίες των συνεργείων του για την αποκατάσταση των ζημιών στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης του Βόλου, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, καθώς ολοκληρώθηκε η επανηλεκτροδότηση του Δικτύου Μέσης Τάσης της πόλης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα επανηλεκτροδοτηθούν άμεσα όλα τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο ΔΕΔΔΗΕ παρακαλεί όσους καταναλωτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης να επικοινωνήσουν με τη δωρεάν τηλεφωνική εξυπηρέτηση του Διαχειριστή στο 800 400 4000.

