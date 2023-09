Αθλητικά

Super Cup: Στον Ολυμπιακό ο πρώτος τίτλος της χρονιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισοπεδωτικός ο Ολυμπιακός επικράτησε με εμφατικό σκορ επί του Παναθηναϊκού και πήρε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

-

Σε παράσταση με έναν πρωταγωνιστή εξελίχθηκε ο τελικός του Super Cup 2023, στο κλειστό στις Καλυθιές, στη Ρόδο. Ο Ολυμπιακός επιβλητικός από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, υπέταξε τον Παναθηναϊκό με 75-51 και κατέκτησε τον πρώτο εγχώριο τίτλο της σεζόν.

Χαρακτηριστικό αποτέλεσε πως οι «πράσινοι» πέτυχαν 4 πόντους στο εξάλεπτο του ματς, με τον Ματίας Λεσόρ αρχικά και τον Κώστα Σλούκα στη συνέχεια και σκόραραν ξανά στο 17’ με 3/3 βολές από τον τελευταίο. Είχαν, δε, 0/13 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο και καμία ασίστ.

Επιθετικός πλουραλισμός, ομαδικό πνεύμα με όμορφες συνεργασίες (19 ασίστ, 7 κλεψίματα), υπεροχή στη ρακέτα (41 ριμπάουντ), από την άλλη, αποτέλεσαν τα χαρακτηριστικά των Πειραιωτών, οι οποίοι είχαν πρώτο σκόρερ τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη (20 πόντους με 6/7 τρίποντα).

Τα δεκάλεπτα: 16-4, 37-11, 56-34, 75-51

Σαρωτικός με το... καλησπέρα, ο Ολυμπιακός δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδρασης στον Παναθηναϊκό. Τροφοδοτώντας, σε πρώτο χρόνο τον Μιλουτίνοφ και τον Παπανικολάου να βάζει, στην πορεία, με άνεση την μπάλα στο καλάθι, προηγήθηκε με 14-4 στο 8’. Απόσταση που είχε διαρκώς αυξητικές τάσεις, με τον Λαρεντζάκη να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση, με συνέπεια το +28 για τους «ερυθρόλευκους» στο 17’ (32-4).

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει, έργο που ήταν αποκαρδιωτικό. Ο Ολυμπιακός κράτησε σταθερά τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους, η οποία άγγιξε τη μέγιστη τιμή, το +30 (64-34), στο 33’.

*Πριν από το τζάμπολ ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, Βαγγέλης Γαλατσόπουλος, βράβευσε τοπικούς φορείς

* Αποδοκιμασίες εισέπραξε από τους υποστηρικτές του Ολυμπιακού με την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στα πρώτα λεπτά του τελικού, ο Κώστας Σλούκας. Χρειάστηκε να γίνουν συστάσεις για να σταματήσουν τα εις βάρος του συνθήματα, όπως επίσης και για να σταματήσει από την κερκίδα η χρήση λέιζερ.

* Τραυματίας αποχώρησε από το παρκέ για τον Παναθηναϊκό, με 3’58’’ να απομένουν για την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου, ο Κάιλ Γκάι.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Τσαρούχα, Καρπάνος

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2, Κάνααν 12 (1), Παπανικολάου 10 (2), Πίτερς 4, Λούντζης 5 (1), Λαρεντζάκης 20 (6), Φαλ, Μιλουτίνοφ 10, Σίκμα 4, ΜακΚίσικ 8.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Βιλντόζα , Μωραίτης, Γκάι, Μπαλτσερόφσκι, Σλούκας 9, Παπαπέτρου, Γκραντ 14 (2), Λεσόρ 8, Αντετοκούμπο 2, Ερναγκόμεθ 15 (3), Μαντζούκας 3 (1)

Ειδήσεις σήμερα:

Ξάνθη: Απειλές κατά Ιμάμη με σφαίρες και μηνύματα (εικόνες)

Βόλος: Μεγάλη φωτιά απειλεί βενζινάδικο (εικόνες)

Μεσολόγγι: Η τελευταία ανάρτηση της γυναίκας που διαμελίστηκε από την κρεατομηχανή