Τατουάζ - Παππάς: Διάβασα αστείες ιστορίες, αλλά ιδού η έμπνευση… (εικόνες)

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έκανε… αποκαλυπτήρια για το τατουάζ του, για το οποίο ορισμένοι είχαν αναφερθεί ως και σε αποκρυφιστικά σύμβολα.

Αποκαλύψεις για το τατουάζ στο εσωτερικό του μπράτσου του, το οποίο είδαμε την βραδιά της εκλογής του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε ο Νίκος Παππάς, μέσα από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς δεν πρόκειται παρά για τις δύο κόρες του.

Αφορμή για τα… «αποκαλυπτήρια» στάθηκαν όσα και ο ίδιος «διάβασε» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφότου μέρος του τατουάζ είχε φανεί, όταν ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης είχε ανεβάσει τον κ. Παππά στην εξέδρα της νίκης, έξω από την Κουμουνδούρου, τη βραδιά των εσωκομματικών εκλογών.

Τα όσα ειπώθηκαν και γράφτηκαν για το… τατουάζ Παππά, πάντως, ξεπέρασαν ακόμη και την επιστημονική φαντασία, φθάνοντας μέχρι και σε αναφορές για αποκρυφιστικά σύμβολα!

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Νίκου Παππά:

«Ιδού το… #tattoo.

Ιδού και η έμπνευση. Οι δυο μου κόρες σε ένα δικό τους «χορευτικό» κατά τη διάρκεια μιας παλιότερης εκδρομής μας στην παραλία.

Διάβασα αστείες αλλά, δυστυχώς, και αποκρουστικές ιστορίες για το tattoo αυτό.

Κρατάω όσα «διαβάζω» εγώ, βλέποντάς το. Τα κορίτσια μου, τη σχέση μας, τη χαρά και τη δύναμη που μου δίνουν, τη στήριξη που έχουν και θα έχουν πάντα από τον μπαμπά τους».

