Συνταγές

Μουστοκούλουρα από τον Νικόλα Καρβέλα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαιρετικά επίκαιρη η συνταγή που μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής "I LOVE ΣΟΥΚΟΥ" του ΑΝΤ1.

-

Συνταγή για μουστοκούλουρα ετοίμασε και μας έδειξε βήμα – βήμα ο σεφ Νικόλας Καρβέλας, στην εκπομπή «I LOVE ΣΟΥΚΟΥ» του ΑΝΤ1, το πρωί της Κυριακής.

Ο σεφ έδωσε αρχικώς τα υλικά της συνταγής για μουστοκούλουρα και ξεκίνησε την εκτέλεση της συνταγής.

Όπως επεσήμανε, δεν χρειάζεται μίξερ, αλλά η ανάδευση όλων των υλικών μπορεί να γίνει σε ένα σκεύος και με το χέρι.

Μάλιστα, ο Νικόλας Καρβέλας,έδωσε και συμβουλές για τον τρόπο και τον χρόνο ψησίματος, επισημαίνοντας ότι εν πολλοίς από αυτόν εξαρτάται και εάν τα μουστοκούλουρα θα γίνουν αφράτα ή σκληρά.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την εκτέλεση της συνταγής για μουστοκούλουρα από τον σεφ Νικόλα Καρβέλα στην εκπομπή ««I LOVE ΣΟΥΚΟΥ»:





Ειδήσεις σήμερα:

Τατουάζ - Παππάς: Διάβασα αστείες ιστορίες, αλλά ιδού η έμπνευση… (εικόνες)

Άγιος Παντελεήμονας: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς σε σπίτι

Ολλανδία: Κατέρρευσε στο γήπεδο ο Βάασεν (βίντεο)