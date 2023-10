Life

Κίναρος: η κυρά - Ρηνιώ, το παράπονο και η δέσμευση του Γιώργου Παπαδάκη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον τηλεοπτικό “αέρα” η κυρά – Ρηνιώ προκαλώντας την άμεση αντίδραση του παρουσιαστή.

-

Τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρά - Ρηνιώ, την μοναδική κάτοικο της Κινάρου είχαν το πρωί της Δευτέρας οι Γιώργος Παπαδάκης και Μαρία Αναστασοπούλου, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Ευδιάθετη και καλοσυνάτη, η κ. Ρηνιώ είπε ότι συμπαθεί ιδιαίτερα τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος είπε πως τα συναισθήματα είναι αμοιβαία.

Όταν όμως η κυρά - Ρηνιώ είπε ότι δεν μπορεί να δει τηλεόραση από την Κίναρο και δεν παρακολουθεί την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Γιώργος Παπαδάκης, αφού είπε ότι αυτό είναι απαράδεκτο, είπε προς τους συνεργάτες του ότι θα πρέπει να κάνουν ότι απαιτείται ώστε αύριο το πρωί την ίδια ώρα, η μοναδική κάτοικος της Κινάρου να μπορεί να βλέπει τηλεόραση.

Μάλιστα, δεσμεύθηκε ότι δεν θα εμφανιστεί στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, ενώ συνομιλώντας με την Μαρία Αναστασοπούλου εξέφρασε την πρόθεση να βρεθεί στην Κίναρο και δίπλα στην κυρά - Ρηνιώ μέσα στις επόμενες ημέρες.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γιώργος Ρωμανιάς

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Η μητέρα έγινε “ασπίδα” για να σώσει την κόρη της (βίντεο)

Εορτολόγιο - 2 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα