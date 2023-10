Τεχνολογία - Επιστήμη

Στέγαστρο Καλατράβα - Καρύδης: Είχαμε 20 χρόνια να σφίξουμε τις βίδες! (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τον έλεγχο που έκανε ο ίδιος στην γέφυρα της Κατεχάκη, όπου υπάρχει επίσης κατσκευή του Καλατράβα. Τι επεσήμανε για την κατάσταση στο ΟΑΚΑ.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Δευτέρα, αναφορικά με το ΟΑΚΑ και τα «στέγαστρα Καλατράβα» ο Παναγιώτης Καρύδης, ομότιμος Καθηγητής Αντισεισμικής Προστασίας του ΕΜΠ και πολιτικός μηχανικός.

Ο κ. Καρύδης είπε ότι όπως διαπίστωσε κατά την αυτοψία του στο ΟΑΚΑ, ακόμη και ένα μη ειδικός μπορεί να δει ότι στο στέγαστρο που είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός ότι «δεν υπάρχουν μπουλόνια, έχουν φύγει, έχουν σκουριάζει, έχουν σπάσει. Γιατί συμβαίνει όλο αυτό; Προφανώς είναι έλλειψη συντήρησης».

«Πρέπει να υπάρχει πρωτόκολλο ελέγχου ανάλογα με το στοιχείο και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Τα ελατήρια πρέπει να ελέγχονται πολύ πιο συχνά, αλλιώτικα στην αρχή ή στο τέλος του καλοκαιριού, δεδομένου ότι έχουν ελαστικότητα και με την ζέση και το κρύο συστέλλονται και διαστέλλονται», είπε ο Καρύδης.

Επεσήμανε ότι είναι σημαντικό το εγχειρίδιο συντήρησης, το οποίο όπως αποκάλυψε την Κυριακή ο ΑΝΤ1 έχει χαθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τονίζοντας ότι «τέτοιο κατασκεύασμα θέλει και τον ανάλογο μηχανισμό συντήρησης. Δεν μπορεί να έχουμε 20 χρόνια να σφίξουμε τις βίδες!».

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, επισκέφθηκε ο ίδιος την γέφυρα στην Κατεχάκη, όπου υπάρχει στέγαστρο του Καλατράβα και όπως επεσήμανε «Στην Κατεχάκη, δαπάνησα 1,5 ώρα και έλεγξα τους τένοντες, τα ελατήρια, τα μπουλόνια, τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα, είναι όλα μια χαρά. Τέτοιος έλεγχος πρέπει να γίνεται παντού».

