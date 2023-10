Πολιτική

Τζιτζικώστας: οι πολίτες βλέπουν έργο που αποδίδει καρπούς (βίντεο)

Τι είπε ο εκ νέου υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας για το χαμόγελο των πολιτών, το έργο της προηγούμενης περιόδου. Τι ζήτησε από τους εκλογείς.

Καλεσμένος στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν την Δευτέρα, ο νυν και εκ νέου υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ερωτηθείς για το αν οφείλει να είναι χαμογελαστός πάντοτε ένας υποψήφιος στις εκλογές, ο κ. Τζιτζικώστας απάντησε πως «είμαι χαμογελαστός γιατί έτσι αισθάνομαι, αλλά βλέπω και χαμογελαστούς τους πολίτες γιατί βλέπουν ότι το έργο που κάνουμε αποδίδει καρπούς».

Αναφερόμενος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Απόστολος Τζιτζικώστας επεσήμανε ότι στην Περιφέρεια έχουν πλέον επιτευχθεί «οι προϋποθέσεις για να πετύχουμε ανάπτυξη στον τόπο μας», επισημαίνοντας ότι «έχουμε αύξηση 9% του ΑΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας τον περασμένο χρόνο».

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας είπε ότι «ο σχεδιασμός της αντιπλημμυρικής προστασίας γίνεται με δεδομένα καιρού του 1950 και του 1960», ανέφερε ότι σήμερα δεν υπάρχουν οι πόροι στις Περιφέρειες για τέτοια έργα, ωστόσο επί των ημερών του «έχουμε κάνει 30 παρεμβάσεις με έργα για προστασία πολλών περιοχών».

Σημείωσε πάντως ότι «είναι ευκαιρία να ανίιξει η συζήτηση με την κυβέρνηση, καθώς η κλιματική κρίση είναι εδώ και πρέπει να κάνουμε άλματα», ενώ υπογράμμισε ότι δεν έχει μόνο την στήριξη της ΝΔ για τις εκλογές αλλά και την στήριξη των Οικολόγων – Πρασίνων, που «προφανώς αναγνωρίζουν το έργο μας».

Στην σύντομη παρέμβαση του, ο νυν και εκ νέου υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρθηκε στην κατασκευή, μεταξύ άλλων, 19 σχολείων και πολλών νοσοκομείων και την δημιουργία εκατοντάδων νέων δομών για την στήριξη κοινωνικών ομάδων, καθώς και στην δημιουργία του νέου Μουσείου της Βεργίνας και στο έργο που έγινε στον Τύμβο Καστά, στην Αμφίπολη.

«Ζητάμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας την Κυριακή για να συνεχίσουμε το έργο μας. Έχουμε την ομάδα, έχουμε την εμπειρία και έναν υπερκομματικό και ανεξάρτητο συνδυασμό ανθρώπων ικανών να εκτελέσουν αυτό το πρόγραμμα», κατέληξε, απευθυνόμενος προς τους πολίτες.

