Εθνική Μπάσκετ: O Σπανούλης είναι ο νέος προπονητής

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής ομάδας μπάσκετ. Η επίσημη ανακοίνωση

Ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής ομάδας μπάσκετ. Η συμφωνία με τον πρόεδρο της ΕΟΚ είναι για δύο χρόνια, πράγμα που σημαίνει πως ο Kill Bill θα ηγηθεί της επίσημης αγαπημένης τόσο στο Προολυμπιακό Τουρνουά (και ελπίζουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες) το προσεχές καλοκαίρι, όσο και στο Ευρωμπάσκετ του 2025, όπου στην πρώτη φάση της διοργάνωσης η Ελλάδα θα φιλοξενηθεί στον όμιλο της Κύπρου.

Στα 41 του και μετά από μια σπουδαία καριέρα που είχε πολλά «παράσημα» και ως παίκτης της Εθνικής ομάδας, ο Βασίλης Σπανούλης ξεκινά για μια νέα πρόκληση, που αναλαμβάνει παράλληλα με το Περιστέρι bwin. Ντεμπούτο θα κάνει στους αγώνες με Τσεχία εντός και Ολλανδία εκτός για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025, τον Φεβρουάριο. Η επίσημη παρουσίασή του θα γίνει την Τρίτη στις 14:00 στα γραφεία της ΕΟΚ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σπανούλης ήταν στο μυαλό της ΕΟΚ και πριν από τη συμφωνία με τον Δημήτρη Ιτούδη, αλλά και όταν προέκυψε το ενδεχόμενο να υπάρξει πρόβλημα με την άδεια από τη Φενέρμπαχτσε για να καθοδηγήσει ο προπονητής της τουρκικής ομάδας τη Φενέρ στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η ανακοίνωση:

"Ένα μέλος γενιάς αθλητών που συνδύασε την παρουσία της με μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού μπάσκετ, αναλαμβάνει από σήμερα την τεχνική καθοδήγηση της Εθνικής Ανδρών. Ο Βασίλης Σπανούλης συμφώνησε σε όλα με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Ευάγγελο Λιόλιο, εκ μέρους της διοίκησης και οι δύο πλευρές θα πορευτούν μαζί για τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι προκλήσεις που υπάρχουν στο καλεντάρι για την Εθνική Ομάδα σε αυτό το διάστημα είναι το Προολυμπιακό Τουρνουά του Ιουλίου 2024 με στόχο την παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025 που αρχίζουν νωρίτερα, με στόχο την παρουσία στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη θα γίνει στην αίθουσα ΔΣ της ΕΟΚ αύριο Τρίτη (3/10) και ώρα 14.00".

