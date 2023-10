Κοινωνία

Κηφισός: Γερανοί “παρκάρουν” για να απομακρύνουν ακινητοποιημένα οχήματα (εικόνες)

Ποιο άλλο μέτρο θα εφαρμοστεί, με ιδανικό σκοπό να ελαχιστοποηθούν τα μποτιλιαρίσματα στον αυτοκινητόδρομο.

Δύο γερανοφόρα οχήματα της Τροχαίας θα βρίσκονται στο εξής μόνιμα σταθμευμένα επί της Λεωφόρου Κηφισού, με αποστολή να απομακρύνουν όποιο όχημα έχει ακινητοποιηθεί και απειλεί να προκαλέσει συμφόρηση κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου. Παράλληλα, καθιερώνονται περιπολίες αστυνομικών με μοτοσικλέτες στον Κηφισό, προκειμένου να λύνονται άλλα μικροπροβλήματα που μπορούν να προκαλέσουν κίνηση και μποτιλιάρισμα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Οικονόμου, βρέθηκε, το πρωί της Δευτέρας (02/10), στην Εθνική οδό, στον Κηφισό, και ανακοίνωσε δύο νέες παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση στην περίπτωση ακινητοποιημένων οχημάτων εξαιτίας βλάβης ή ατυχήματος, στο πλαίσιο του ολιστικού σχεδίου που εκπονήθηκε και υλοποιείται για την οδική ασφάλεια.

Ο κ. Οικονόμου, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή Τροχαίας Αττικής, Ταξίαρχο Χρήστο Παπαφιλίππου, επιθεώρησε το ένα εκ των δύο σημείων -στη Γέφυρα Βρυούλων πριν από την έξοδο της Αχαρνών, το άλλο είναι στο ύψος του ΚΤΕΛ- όπου εγκαθίστανται γερανοφόρα οχήματα.

Παράλληλα, μοτοσικλετιστές της Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως τις ώρες αιχμής αλλά και μετά, θα περιπολούν και στα δύο ρεύματα, έτσι ώστε να έχουμε γρήγορη, έγκαιρη ενημέρωση, ή και μικροπαρεμβάσεις, εκεί που απαιτείται και είναι σημαντικό.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Οικονόμου, δήλωσε:

«Ο Κηφισός είναι ένας από τους βασικούς οδικούς άξονες. Όλοι μας έχουμε έρθει καθημερινά αντιμέτωποι με κίνηση, ταλαιπωρία, καθυστερήσεις. Η Τροχαία δεν μπορεί να λύσει το ζήτημα στον Κηφισό, δεν είναι μόνο ζήτημα τροχαίας αστυνόμευσης. Είναι και θέμα συγκοινωνιακό, καθώς αποτελεί βασική οδική αρτηρία στην Αθήνα για δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας καθημερινά. Αυτό, όμως, που μπορούμε να κάνουμε είναι να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε παρεμβάσεις έτσι ώστε να περιορίσουμε την ταλαιπωρία, κυρίως τις ώρες αιχμής. Μία από τις βασικές αιτίες ταλαιπωρίας είναι τα αυτοκίνητα που ακινητοποιούνται εξαιτίας μηχανικών προβλημάτων, βλαβών ή συγκρούσεων. Πολλές φορές έχουμε δει να συμβαίνει κάτι τέτοιο και για ώρες να υπάρχει τεράστια ανάσχεση κυκλοφορίας.

Από σήμερα, αφού συζητήσαμε με τους ανθρώπους της Τροχαίας, αποφασίσαμε να κάνουμε δύο παρεμβάσεις. Να εγκαταστήσουμε σε δύο σημεία της Εθνικής στον Κηφισό -ένα στη Γέφυρα και ένα πιο κάτω στο σταθμό των ΚΤΕΛ- γερανοφόρα οχήματα, έτσι ώστε να σπεύδουν στον τόπο του ατυχήματος ή ακινητοποίησης ενός αυτοκινήτου εξαιτίας μηχανικής βλάβης και να το απομακρύνουν στην άκρη του δρόμου. Ταυτόχρονα, μοτοσικλέτες της Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας, κυρίως τις ώρες αιχμής αλλά και μετά, να ανεβοκατεβαίνουν και τα δύο ρεύματα, έτσι ώστε να έχουμε γρήγορη, έγκαιρη ενημέρωση, ή και μικροπαρεμβάσεις, εκεί που απαιτείται και είναι σημαντικό. Με τις δύο αυτές παρεμβάσεις μας στον Κηφισό φιλοδοξούμε να έχουμε γρηγορότερους χρόνους απόκρισης, όταν συμβαίνουν ατυχήματα ή ακινητοποιήσεις οχημάτων, και να αποφεύγουμε ανασχέσεις και μεγάλες καθυστερήσεις που συχνά παρατηρούνται.

Οι ενέργειες αυτές στον Κηφισό έρχονται σε συνέχεια ενός σχεδίου που εκπονήθηκε και σταδιακά υλοποιείται γύρω από τις τροχαίες παραβάσεις: την αντιμετώπιση του παράνομου παρκαρίσματος και κυρίως του διπλοπαρκαρίσματος, τα συνεχή αλκοτέστ, την επιτήρηση για την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, τους ελέγχους και τις επιδόσεις προστίμου για την ηχορύπανση. Όλα αυτά έχουν σκοπό να εμπεδώσουν μια κουλτούρα καλύτερη οδηγικής συμπεριφοράς, να ενισχύσουν την πρόνοια για την οδική ασφάλεια και βεβαίως να υπηρετήσουν και το στόχο της καλύτερης ποιότητας ζωής που συνδέεται άμεσα με την κίνησή μας στους δρόμους».

