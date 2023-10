Κόσμος

ΗΠΑ: Πρόταση μομφής κατά του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων

Ρεπουμπλικανός κατέθεσε πρόταση μομφής κατά του προέδρου της Βουλής, βάζοντας σε νέες περιπέτειες τη χώρα.

Βουλευτής της αμερικανικής σκληρής δεξιάς, ο Ματ Γκετζ, κατέθεσε χθες Δευτέρα πρόταση με σκοπό να αποπεμφθεί από το αξίωμά του ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Κέβιν Μακάρθι.

Η διαδικασία, πολύ σπάνια στην αμερικανική κοινοβουλευτική ιστορία, ακολουθεί την υιοθέτηση το Σάββατο από το Κογκρέσο προσωρινού προϋπολογισμού που απέτρεψε την παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους, ελιγμό στον οποίο εναντιώθηκαν σθεναρά πολλοί συντηρητικοί.

Η πρόταση μομφής που κατατέθηκε από τον κ. Γκετζ, ο οποίος εκλέγεται στη Φλόριντα, θα αποτελέσει μεγάλη δοκιμασία τις επόμενες ημέρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Προχώρα!», αντέδρασε αμέσως σε αδιάλλακτο τόνο ο κ. Μακάρθι μέσω X (του πρώην Twitter).

Πολιτικός προσκείμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Γκετζ κατηγορεί τον κ. Μακάρθι πως σύναψε «μυστική συμφωνία» με τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν σχετικά με τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό.

Η δεξιά πτέρυγα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος εναντιώνεται στην εκταμίευση περαιτέρω κεφαλαίων για το Κίεβο, κρίνοντας πως τα χρήματα αυτά πρέπει να διατεθούν για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

Η ομάδα αυτή διαθέτει de facto βέτο στη Βουλή για πολλά ζητήματα, λαμβανομένης υπόψη της ισχνής πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων στο συγκεκριμένο σώμα του Κογκρέσου.

Ο 58χρονος Κέβιν Μακάρθι εξελέγη «speaker» με μεγάλη δυσκολία τον Ιανουάριο εξαιτίας αυτής της πολύ ισχνής πλειοψηφίας.

Για να αναλάβει το αξίωμα αναγκάστηκε να κάνει τεράστιες παραχωρήσεις σε περίπου είκοσι τραμπιστές, συμπεριλαμβανομένης της εκχώρησης της δυνατότητας σε οποιοδήποτε μέλος τους να κινήσει διαδικασία αποπομπής του.

Η αδελφοκτόνος σύγκρουση στην Ουάσιγκτον ήταν γενικά αναμενόμενη: ο ίδιος ο κ. Μακάρθι είπε το Σάββατο πως έχει συναίσθηση ότι διακινδυνεύει το αξίωμά του.

«Ξέρετε ότι αν χρειαστεί να διακινδυνεύσω τη θέση μου για να υπερασπιστώ τον αμερικανικό λαό θα το κάνω», δήλωσε.

Για να υιοθετηθεί, η πρόταση θα πρέπει να εγκριθεί από την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Για να παραμείνει στο πόστο, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων μάλλον θα χρειαστεί υποστήριξη των Δημοκρατικών. Στις τάξεις της συμπολίτευσης ωστόσο δεν θεωρείται δεδομένο απολύτως τίποτα. Βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες στο κόμμα του προέδρου Μπάιντεν για να αποφασιστεί αν ο κ. Μακάρθι αξίζει ή όχι να υποστηριχθεί και να παραμείνει στο αξίωμα.

