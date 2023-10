Life

Κίναρος – “Καλημέρα Ελλάδα”: Η υπόσχεση τηρήθηκε, η κυρά Ρηνιώ έχει “παρέα”

Για δεύτερη ημέρα στη σειρά, η κυριά Ρηνιώ από την Κίναρο «βγήκε» στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Μία ημέρα μετά την επικοινωνία της μοναδικής κατοίκου με την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η κυρά Ρηνιώ απέκτησε τηλεόραση.

«Αυτή είναι η συντροφιά μου, δεν έχω άλλη», είπε η μοναδική κάτοικος του νησιού της Κινάρου.

Ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 βρέθηκε εκεί, της έβαλε την τηλεόραση και της συγχρόνισε τα κανάλια.

Η κυρά Ρηνιώ είχε «απειλήσει» χθες τον Γιώργο Παπαδάκη ότι, αν δεν της πάει τηλεόραση, δεν θα «ξαναβγεί» στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Σήμερα, που ο ρεπόρτερ και ο οπερατέρ του ΑΝΤ1 της πήγαν την τηλεόραση, της υποσχέθηκαν ότι, «όποιο αίτημα έχει, θα λύνεται».

