Ιλμπέρ Ορταϊλί: Η Αγία Σοφία θα καταρρεύσει, εάν δεν κλείσει για αποκατάσταση (βίντεο)

Τι δηλώνει αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 ο Καθηγητής Ιστορίας, που ζήτησε να κλείσει το Μνημείο, καθώς δεν μπορεί να "σηκώσει" τον μεγάλο όγκο επισκεπτών.

Της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανρέου

Η Αγία Σοφία κινδυνεύει. Ο γνωστός Τούρκος ιστορικός Ιλμπέρ Ορταϊλί σε αποκλειστικές δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου» και δεν βλέπει άλλη λύση παρά να κλείσει η Αγία Σοφία και να ξεκινήσει άμεσα η αποκατάστασή της. Μάλιστα λέει ότι πρέπει να είναι μια αποκατάσταση που θα διαρκέσει μισό αιώνα!

«Να κλείσει τελείως… Εντελώς να κλείσει, δηλαδή πλέον να μην γίνονται καθόλου επισκέψει ούτε να αγοράζετε εισιτήριο και να μπαίνετε.. Άρα, πρώτα απ' όλα, αυτές οι τουριστικές εταιρείες κλπ. πρέπει να μείνουν μακριά από εδώ...», είπε στον ΑΝΤ1.

Όπως συμπλήρωσε ο Ιλμπέρ Ορταϊλί, «Δεν γίνεται να μην κλείσει. Είναι 1500 χρόνων! Πρέπει να προσέχετε για κάθε βήμα που κάνετε εκεί. Στο κάτω μέρος, σας λέμε, υπάρχουν κανάλια! Τι θα γίνει με όλα αυτά; Στέκονται πάνω από αυτά οι άνθρωποι».

Για τον Τούρκο ιστορικό, το θέμα της Αγίας Σοφίας αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα. Υπογραμμίζει ότι αν συνεχίσει να δέχεται 3 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, το κτήριο θα καταρρεύσει.

«Θα πρέπει να σταματήσει αυτός ο ρυθμός καθημερινών επισκέψεων στην Αγία Σοφία, αλλιώς όλα Όλα μπορούν να συμβούν (ενν. ακόμη και να καταρρεύσει. Δεν θέλω να λέω τέτοια πράγματα. Το κτήριο δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Μέχρι εδώ. Αυτό είναι παλιό κτήριο. Υπάρχει κάποιο παλιότερο από αυτό; Όχι. Λοιπόν πρέπει να το προσέξεις. Αυτό είναι ζήτημα που αφορά όλη την ανθρωπότητα. Έφτιαξαν πολυκατοικίες δίπλα στις αιγυπτιακές πυραμίδες. Είναι και άσχημο και επικίνδυνο αν με ρωτάς. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ούτε αυτό να συμβεί», τονίζει ο ιστορικός στην συνέντευξη του στον ΑΝΤ1.

Επικρίνει ακόμη και την εγκατάσταση τουαλέτας και κρήνης μέσα στην Αγία Σοφία, όπως απαιτείται για τις ανάγκες ενός τεμένους, λέγοντας χαρακτηριστικά «Για παράδειγμα, δεν θέλαμε τουαλέτες εκεί, δεν το επιτρέψαμε. Κανείς δεν έχει έρθει εκεί για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα εδώ και 1500 χρόνια. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε τι θα γινόταν αν κάθε επισκέπτης άφηνε μισό λίτρο από κάτι εκεί… ξέρετε… Κάνατε τις προσθέσεις;»

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, απαντώντας κατά τη διάρκεια του προγράμματος στην ερώτηση για την Αγία Σοφία: «Μπορεί να σηκώσει τη είσοδο τόσων ανθρώπων ένα κτίριο 1.500 ετών; Τι θα συμβεί αν δεν κλείσει;» ο καθηγητής απάντησε: «Φυσικά και δεν μπορεί να τους σηκώσει. Γι' αυτό πρέπει να κλείσει και να αποκατασταθεί. Αέναη αποκατάσταση. Αν είναι έξυπνοι, θα την κλείσουν. Αν δεν κλείσει θα καταρρεύσει».

