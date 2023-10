Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης στον ΑΝΤ1 για το Κυπριακό (βίντεο)

Τι είπε ο Πρόεδρος της Κύπρου στον απεσταλμένο του ΑΝΤ1 στην Λευκωσία, Αντώνη Σεφερλή, για την Τουρκία, τις ΑΟΖ και τα πρόσφατα επεισόδια στην Πύλα.

Συνέντευξη στον Αντώνη Σεφερλή

Το ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα και από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για πλήρη εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών χωρίς την επίλυση του Κυπριακού, αλλά το ότι υπάρχει αυτός ο διάλογος, είναι ένα θετικό βήμα, είναι κάτι που θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει και την δική μας προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών, επεσήμανε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1.

Στο ερώτημα αν «μπορεί η Λευκωσία να επαναπροβάλλει στην διεθνή κοινότητα το αίτημα για καθορισμό θαλασσίων ζωνών στο βόρειο τμήμα της, με τη Τουρκία, όπως είχατε στηρίξει και ως Υπουργός Εξωτερικών στο παρελθόν;», ο Νίκος Χριστοδουλίδης επισημαίνει πως η κυπριακή κυβέρνηση είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με την Τουρκία και τον καθορισμό των θαλάσσιων συνόρων, με βάση το διεθνές δίκαιο και την σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλλασας, σημειώνοντας ότι η Λευκωσία έχει καλέσει την Τουρκία για μια τέτοια διαπραγμάτευση, χωρίς όμως να υπάρχει μέχρι στιγμής ανταπόκριση.

Ενώ ο εταίρος του Ερντογάν, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί ζήτα να αποκαλείται ως «κυπριακό κράτος» το ψευδοκράτος, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δηλώνει στον ΑΝΤ1 ότι λαμβάνει τα μέτρα του για την μη αναγνώριση των Κατεχομένων.

«Ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχω υποχρέωση να ανησυχώ καθημερινά να μη γίνονται αρνητικές εξελίξεις. Μπορώ να σας πω ότι λαμβάνουμε αρκετά προληπτικά μέτρα, πολλές προληπτικές κινήσεις, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης, με τη βοήθεια της Γαλλίας, για να μην οδηγηθούμε σε μία τέτοια κατάσταση», σημείωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, με αφορμή τα γεγονότα στην Πύλα.

Στο ερώτημα για την μεγαλύτερη ανησυχία του σχετικά με την στάση της Τουρκίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης απαντά «βλέπουμε μία τάση της Τουρκίας να επιχειρεί να εμφανίσει μία πρόοδο στα ελληνοτουρκικά και καμιά πρόοδο στο κυπριακό η οποία οφείλεται στην αδιαλλαξία των Ελληνοκυπρίων και στο γεγονός ότι δεν αποδεχόμαστε να συζητήσουμε λύση του κυπριακού στη βάση των δύο κρατών που κάτι που ποτέ δεν θα αποδεχτούμε».

