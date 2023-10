Πολιτική

ΝΔ - Επέτειος ίδρυσης: “49 χρόνια πηγαίνουμε την χώρα μπροστά”

Σε πανηγυρικό τόνο η ανακοίνωση του κυβερνώντος κόμματος για τη συμπλήρωση 49 χρόνων από την ίδρυσή του.

"Σαράντα εννέα χρόνια μετά, συνεχίζουμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πηγαίνουμε τη χώρα μπροστά" είναι το βασικό μήνυμα που εξέπεμψε η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τα 49 χρόνια από την ίδρυσή της την 4η Οκτωβρίου 1974. Στη σχετική ανακοίνωση το κυβερνών κόμμα χαρακτηρίζει μεγάλα και τολμηρά τα βήματα τα οποία έχει πραγματοποιήσει και κάνει λόγο για προσήλψση στην ιδρυτική του διακήρυξη.

Αναλυτικά η επετειακή ανακοίνωση σημειώνει: "Σαράντα εννέα χρόνια από την 4η Οκτωβρίου 1974, η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στην ιδρυτική της διακήρυξη και «επιλέγει και συντηρεί από την παράδοση μόνον όσα ο χρόνος απέδειξε σωστά και χρήσιμα. Και προχωρεί διαρκώς με μεγάλα, τολμηρά αλλά και ασφαλή βήματα στις νέες διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες.

Σαράντα εννέα χρόνια μετά την ίδρυσή της από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί καθημερινά να μεγαλώνει, διότι αντλεί δύναμη από τις ρίζες της και συνομιλεί με το σήμερα και το αύριο της πατρίδας και κάθε πολίτη ξεχωριστά. Και το αποδεικνύει έμπρακτα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με τις πολιτικές της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη που ενώνουν τους Έλληνες και αναβαθμίζουν την καθημερινότητα και τις προοπτικές όλων, σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων εισαγόμενων κρίσεων.

Σαράντα εννέα χρόνια μετά, συνεχίζουμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πηγαίνουμε τη χώρα μπροστά. Συνεχίζουμε ενωμένοι, με σχέδιο και σκληρή δουλειά, με στόχο μια Ελλάδα σύγχρονη, δυναμική, εξωστρεφή και καινοτόμα. Μια Ελλάδα που θα διαμορφώνει τις εξελίξεις και θα εγγυάται σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα ότι μπορεί να πετύχει τα όνειρά του, διεκδικώντας και κερδίζοντας όσα αξίζει".