Πολιτική

Εκλογές: Αποχώρηση Χατζάρα από το ψηφοδέλτιο Σγουρού

Η ανακοίνωση του Γιάννη Σγουρού και η αντίδραση του Γιώργου Ιωακειμίδη.

-

Με την οικειοθελή αποχώρηση του Σπύρου Χατζάρα από τον συνδυασμό Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση του Γιάννη Σγουρού, έληξε η διένεξη που εκδηλώθηκε από πλευράς του συνυποψηφίου του για την Περιφέρεια Αττικής Γιώργου Ιωακειμίδη.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόβλημα προέκυψε από παλαιότερες αναρτήσεις του Σπ Χατζάρα στο λογαριασμό του στο facebook με προσβλητικά και ρατσιστικά σχόλια σε βάρος πολιτικών, Ισραηλινών κ.α. Το οποίο διευθέτησε σήμερα με ανάρτηση του στο (στο twitter) όπου διευκρινίζει ότι αποχωρεί από τον συνδυασμό μετά, τη συνεχιζόμενη κατασυκοφάντηση που στόχο έχει να θίξει τον Γιάννη Σγουρό…

Ο Γ. Ιωακειμίδης χαιρετίζει αυτήν την απόφαση, αποδίδοντας την σε «Νίκη του δημοκρατικού κόσμου. Ωστόσο εκφράζει τον προβληματισμό του αφενός για την έλλειψη αντανακλαστικών από τον κ Σγουρό αφετέρου για τη σιωπή του Ν. Χαρδαλιά σε αυτό το «ζήτημα αρχών και αξιών»

Από την πλευρά του Γ. Σγουρός σε ανακοίνωση του καταδικάζει το σκεπτικό και τα σχόλια του Σπ. Χατζάρα σημειώνοντας ότι «Τέτοιες απόψεις, από οποιονδήποτε και αν εκφέρονται, δεν έχουν απολύτως καμμία σχέση με τα δικά μου πιστεύω, τη διαχρονική διαδρομή μου, ούτε έχουν σχέση με τις αρχές και τις αξίες τις οποίες υπηρετώ με διαφάνεια στο δημόσιο βίο».

Κλείνοντας καθιστά σαφές ότι «οι φορείς τέτοιων απόψεων δεν μπορούν να έχουν καμμία σχέση με τις αρχές και τη δημοκρατική, προοδευτική στάση της Παράταξής μας "Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση". Γι' αυτό η απόσυρση του Σπύρου Χατζάρα από το ψηφοδέλτιό μας είναι αυτονόητη. Νίκη του δημοκρατικού κόσμου».

