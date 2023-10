Τεχνολογία - Επιστήμη

Κρήτη: Σεισμός στο Αρκαλοχώρι

Νυχτερινή "επίσκεψη του Εγκέλαδου" στην περιοχή που έχει γνωρίσει από "πρώτο χέρι" την "μανία της Φύσης".

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:52 την νύχτα, στο Αρκαλοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε ακριβώς στο κέντρο του Αρκαλοχωρίου.

Ο σεισμός καταγράφηκε σε εστιακό βάθος 12,1 Χλμ.

