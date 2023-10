Οικονομία

Συντάξεις δικαστών: “Κόντρα” Γεωργιάδη - Μητρόπουλου για τα αναδρομικά και τους δικαιούχους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπ. Εργασίας για τον κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού και την αδικία σε βάρος φτωχότερων πολιτών. Διαφορετικές εκτιμήσεις με τον εργατολόγο για την ουσία της απόφασης.

-

Τα δικαστήρια δεν μπορούν να ασκούν δημοσιονομική πολιτική, τόνισε ο υπουργός Εργασίας Άδωνις Γεωργιάδης κληθείς να σχολιάσει πρόσφατη δικαστική απόφαση για αύξηση σε δικαστικούς. Η απόφαση αφορά αυτούς που έχουν προσφύγει, μελετάμε τις συνέπειές της σημείωσε ενώ τόνισε ότι υπάρχει θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης.

Όπως ανέφερε αρχικά «Υπήρξε πράγματι χθες μια απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της προσφυγής ενός πρώην Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της εφαρμογής μιας αποφάσεως του Μισθοδικείου -το Μισθοδικείο είναι το ανώτατο δικαστικό όργανο που κρίνει τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις και αποτελείται μόνο από ανώτατους δικαστές των δύο ανωτάτων δικαστηρίων- η όποια απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου μας λέει ότι είναι παράνομο να μην σταματήσουμε τις περικοπές στις συντάξεις των ανώτατων δικαστικών που έχουν προσφύγει, το τονίζω, που έχουν προσφύγει στα επίπεδα προ του 2012. Αυτό θα σήμαινε μια πολύ σημαντική αύξηση των συντάξεων των δικαστικών αυτών σε σχέση με το που παίρνουν σήμερα και μία διεκδίκηση ενδεχομένως αναδρομικών όλων αυτών των ετών. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Εγώ σέβομαι πάρα πολύ τους δικαστές. Το βασικό σκεπτικό της απόφασης είναι ότι το στάτους των δικαστών είναι τέτοιο που δεν μπορεί η συνταξιοδότησή τους να τους οδηγεί σε μια απότομη, πολύ μεγάλη πτώση από αυτό το στάτους. Τι λέει απόφαση; Ότι πρέπει να είναι πολύ κοντά, το πολύ στο 80%, η διαφορά μεταξύ του μισθού που παίρνεις εν ενεργεία δικαστικός με τη σύνταξη που λαμβάνει, διότι το στάτους του δικαστή πρέπει να διατηρείται και μετά την αφυπηρέτηση του».

Σε ερώτηση στην ΕΡΤ για το αν διαφωνεί με αυτό απάντησε «Όλα στη ζωή είναι λίγο πιο σύνθετα. Κατ αρχάς, ναι, συμφωνώ απολύτως ότι το στάτους των δικαστών πρέπει να ψηλά ξεκαθαρισμένα και τους σέβομαι πάρα πολύ και αλίμονο, έτσι πρέπει να είναι. Το θέμα όμως δεν είναι πάντα τι πρέπει να είναι και τι μπορεί να είναι. Πρώτα από όλα στο ερώτημα μπορούμε να πάμε να εφαρμόσουμε την απόφαση αυτή αναδρομικά για όλους τους δικαστές και για αυτούς που δεν έχουν προσφύγει; Να πάρουμε το πρώτο ερώτημα. Θα εφαρμοστεί αυτό σε όλους; Θέλω να είμαι ειλικρινής, όχι δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά».

Τόνισε ότι αυτό θα οδηγούσε σε πλήρη δημοσιονομικό εκτροχιασμό της χώρας. Συγκεκριμέα ανέφερε «Η απόφαση αυτή θα οδηγούσε σε πλήρη δημοσιονομικό εκτροχιασμό της χώρας. Δεν πιστεύω ότι θέλουν οι δικαστές να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Μου φαίνεται αδιανόητο.. Αλλά δείτε τα παρεπόμενα. Αφότου βγήκε η απόφαση αυτή, δέχθηκα αμέσως τηλεφωνήματα από πρώην βουλευτές, όπως ξέρετε στο Σύνταγμα της Ελλάδος υπάρχει απόλυτη διασύνδεση των μισθών και των συντάξεων των βουλευτών με τους δικαστές, αυτή είναι η συνταγματική διάταξη, έχει μπει είναι παράρτημα, προσάρτημα στο Σύνταγμα. Λένε λοιπόν οι πρώην βουλευτές: “με συγχωρείτε αν θα δώσω αναδρομικά στους δικαστές δεν υποχρεούσαι να δώσεις αναδρομικά και στους βουλευτές και να επανέλθει η βουλευτική σύνταξη εκεί που ήταν προ των περικοπών;”. Φαντάζεστε μια Ελλάδα που θα ερχόμασταν και θα λέγαμε περικόπτουμε νομίμως τις συντάξεις όλων των άλλων ανθρώπων, αλλά επιστρέφουμε όλα τα λεφτά στους βουλευτές και στους δικαστές. Θα ήταν ωραίο αυτό; ».

Όλα θέλουν ένα μέτρο στη ζωή, δε θέλω να κατηγορήσω την απόφαση, είπε σε άλλο σημείο. Οι βουλευτές ψηφίσαμε να παραιτηθούμε από τα αναδρομικά μας, το κάναμε γιατί θέλαμε να δείξουμε στην κοινωνία ότι όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη, είπε σε άλλο σημείο.

«Εδώ υπάρχουν δυο παρεπόμενα προβλήματα. Το ένα είναι δημοσιονομικό που είναι πραγματικό και υπάρχει και ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα καθαρά κοινωνικό. Φαντάζεστε μια κοινωνία που για να εφαρμόσουμε την πραγματική συνέπεια αυτής της αποφάσεως έπρεπε να πάμε να δώσουμε αναδρομικά τις αυξήσεις στους δικαστές και στους βουλευτές. Και να έχουν αποφασίσει τα δικαστήρια ότι είναι νόμιμες και συνταγματικές οι περικοπές συντάξεων σε όλους τοςυ άλλους πλην των δικαστών και των βουλευτών. Μα είναι δυνατόν; » αναρωτήθηκε.

Στο τέλος το κράτος πληρώνει αυτά που έχει υπογράμμισε και είπε χαρακτηριστικά ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος. «Αναδρομικά εγώ δεν δίνω σε κανένα, δεν υπάρχει περίπτωση να κόβεται η σύνταξη στον φτωχό άνθρωπο και να δίνω αναδρομικα εκατομμύρια…Υπάρχει ένα στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης…».

Επιπλεον πρόσθεσε ότι «στην αναθεώρηση του Συντάγματος εγώ θα προτείνω, πραγματικά θα το προτείνω, ότι αν βγαίνουν αποφάσεις δικαστικές που έχουν δημοσιονομικό κόστος, επειδή εμένα δεν μου αρέσει να μην εφαρμόζονται οι δικαστικές αποφάσεις. Εμένα μου αρέσει το κράτος να είναι σοβαρό. Έμα σοβαρό κράτος τις δικαστικές αποφάσεις τις σέβεται και τις εφαρμόζει[…]Όταν βγαίνει μια απόφαση με δημοσιονομικό κόστος θα πρέπει να μπαίνει αυτομάτως ένας εφάπαξ φόρος σε όλους τους πολίτες. Να έρχεται ένα χαρτάκι και να τους λέει τώρα χρωστάς 500 ευρώ, 1.000 ευρώ, δυνάμει αυτής της δικαστικής απόφασης που πρέπει να πληρωθεί. Αλλιώς δεν μπορούμε να κανουμε δημοσιονομική πολιτική».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος υποστήριξε ότι η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορά όλους τους δικαστικούς και όχι μόνο όσους έκαναν την σχετική προσφυγή.

Ο κ. Μητρόπουλος υποστήριξε ότι η Κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να καταβάλει τα αναδρομικά και να επαναφέρει τις συντάξεις όλων των δικαστικών στα επίπεδα προ του 2012.

Προσέθεσε μάλιστα ότι η απόφαση αφορά και τους βουλευτές, δεδομένου ότι βάσει νόμου κάθε απόφαση για τις συντάξεις των δικαστικών, αυτομάτως εφαρμόζεται στους βουλευτές.

Σε δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Δώρας Αυγέρη, που σχολιάζει τις αναφορές του Άδωνι Γεωργιάδη, σημειώνεται ότι «Ο κ. Γεωργιάδης όταν λέει, «αναδρομικά εγώ προσωπικά δεν δίνω σε κανέναν», μιλά ως φυσικό πρόσωπο ή ως υπουργός της κυβέρνησης; Γιατί αν ισχύει το δεύτερο, τότε οφείλεται μια ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτημα αν ο ίδιος και η κυβέρνηση Μητσοτάκη σέβονται τις αποφάσεις των δικαστηρίων, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Βάσει αυτής της αρχής, η εκτελεστική εξουσία οφείλει να σέβεται, να συμμορφώνεται και να εκτελεί όλες τις δικαστικές αποφάσεις αδιακρίτως, όχι μόνον αυτές που αφορούν στους συνταξιούχους δικαστές, αλλά και σε όλες τις κατηγορίες συνταξιούχων που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, έχουν δικαιωθεί από αυτή και ακόμη περιμένουν να εισπράξουν τα αναδρομικά τους».





Ειδήσεις σήμερα:

Copernicus: Ο πιο θερμός Σεπτέμβριος στην ιστορία ήταν του 2023

Κούβα: Διασώστες σκοτώθηκαν από κατάρρευση κτηρίου (εικόνες)

5 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα