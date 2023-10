Life

Γιάννης Ιωαννίδης: η άνοια, οι προλήψεις, οι “130 βρισιές” και ο… άτυχος Αρμένιος παπάς! (βίντεο)

Τι αποκάλυψε ο Βασίλης Σκουντής για την ασθένεια που ταλαιπώρησε τον “ξανθό”. Οι Δημήτρης Παπανικολάου, Παναγιώτης Φασούλας και Ανδρέας Λοβέρδος θυμούνται ξεχωριστές στιγμές με τον σπουδαίο προπονητή.

Συγκλονισμένη παραμένει η αθλητική οικογένεια και ιδιαίτερα ο κόσμος του μπάσκετ, από την απώλεια του Γιάννη Ιωαννίδη, που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Ο Παναγιώτης Φασούλας μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 για την παθιασμένη σχέση που είχαν ως αντίπαλοι και ως συνοδοιπόροι στον αθλητισμό για πολλά χρόνια.





Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο δημοσιογράφος Βασίλης Σκουντής αναφέρθηκε στην άνοια, που τα τελευταία χρόνια ανάγκασε τον Γιάννη Ιωαννίδη να αποτραβηχτεί στο σπίτι του και να περιορίσει τις επαφές του, καθώς και στο βιβλίο για την ζωή του που δεν πρόλαβε να δει να κυκλοφορεί, αλλά και σε στιγμές και βιώματα μέσα και έξω από τα γήπεδα!

Ακόμη αναφέρθηκε στην μοναχοκόρη του Γιάννη Ιωαννίδη και την μεγάλη αγάπη που της είχε:





Ο Ανδρέας Λοβέρδος, θυμήθηκε τα χρόνια που αγωνίζονταν μαζί στα γήπεδα, ενώ ήταν αμφότεροι βουλευτές, καθώς και για τις συμβουλές που του είχε δώσει για τον αθλητισμό, ακόμη και για το να μην φορά... μαύρες κάλτσες στα παιχνίδια!.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος αναφέρθηκε στα "γαλλικά" με τα οποία... στόλιζε ο "ξανθός" τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν αγωνιζόταν στην ομάδα μπάσκετ της Βουλής, στην οποία ο Γιάννης Ιωαννίδης ήταν και παίκτης και προπονητής, αλλά και στις βρισιές που εκστόμιζε ο Γιάννης Ιωαννίδης, ακόμη και όταν στην αντίπαλη ομάδα έπαιζε και ένας Αρμένιος παπάς!

Ο Δημήτρης Παπανικολάου μίλησε για την ξχωριστή σχέση που είχε ο Γιάννης Ιωαννίδης με τους παίκτες, σε όποιον σύλλογο κι αν βρίσκονταν ή στην εθνική ομάδα.

Ανακάλεσε στην μνήμη του "σπαρταριστά στιγμιότυπα" από στιγμές μέσα και έξω από τα γήπεδα, μίλησε για την πίστη του στον Θεό, αλλά και στις "Παναγίες" που έριχνε στα γήπεδα, ακόμη και αφού είχε επισκεφθεί μαζί με όλη την αποστολή της ομάδας τους Αγίους Τόπους!

Είπε δε χαρακτηριστικά ότι σε έναν αγώνα έβαλαν κάποιον να μετρήσει πόσες φορές θα βρίσει ο Γιαννης Ιωαννίδης και το κοντέρ έφτασε στις 130 βρισιές!

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης αναπόλησε την εποχή που ως νεαρός αθλητής του μπάσκετ βρισκόταν στο ίδιο γήπεδο με τον Γιάννη Ιωαννίδη και άλλους μεγάλους του μπάσκετ, όπως ο Βαγγέλης Αλεξανδρής:

