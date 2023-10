Συνταγές

Κοπανάκια κοκκινιστά με φλωμάρια από τον Αλέξανδρο Παπανδρέου (βίντεο)

Εξαιρετικά γευστικό είναι το φαγητό που μας προτείνει, μέσα από την εκπομπή "Το Πρωινό", ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου.

Συνταγή για κοπανάκια κοκκινιστά με φλωμάρια ετοίμασε ο Αλέξανδρος Παπανδρέου την Πέμπτη στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό".

Ο Αλέξανδρος Παπανδρέου εξήγησε πως πρόκειται για μια εύκολη συνταγή με κοτόπουλο που μπορεί να γίνει και με κάθε άλλο ζυμαρικό.

Υλικά - Για 4 άτομα

8 κοπανάκια κοτόπουλο

4 κουταλιές ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

1 μικρό πράσο ψιλοκομμένο

1 καρότο τριμμένο

2 κουταλιές πελτέ τομάτας

100 ml κόκκινο κρασί

300 γραμμάρια ζωμό κοτόπουλο

300 γραμμάρια τομάτα τριμμένη

300 γραμμάρια τομάτα κονκασέ

1 κουταλιά μαύρη ζάχαρη

2 κόκκους μπαχάρι

400 γραμμάρια φλωμάρια

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Σε ένα ξύλο κοπής με ένα κοφτερό μαχαίρι ψιλοκόβετε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το πράσο και στο χοντρό μέρος ενός τρίφτη τρίβετε το καρότο.

Τοποθετείτε μία μεγάλη κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά να ζεσταθεί καλά και προσθέτετε το ελαιόλαδο.

Θωρακίζετε καλά τα κοπανάκια κοτόπουλου, να πάρουν καλό χρώμα από παντού, πασπαλίζοντας με αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Αποσύρετε το κοτόπουλο από την κατσαρόλα, την οποία αφήνετε σε μέτρια φωτιά, προσθέτετε το βούτυρο και σοτάρετε το κρεμμύδι μαζί το σκόρδο, το πράσο και το καρότο, μέχρι να μαραθούν αλλά να μην πάρουν χρώμα.

Προσθέτετε τον πελτέ τομάτας και συνεχίζετε το σοτάρισμα για άλλα 1-2 λεπτά.

Τοποθετείτε πάλι το κοτόπουλο στην κατσαρόλα, σβήνετε με το κόκκινο κρασί και μόλις εξατμιστεί το περισσότερο προσθέτετε τον ζωμό κοτόπουλο μαζί με την τριμμένη τομάτας, την τομάτα κονκασέ, τους κόκκους μπαχάρι, την μαύρη ζάχαρη, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ανακατεύετε καλά.

Μόλις το φαγητό πάρει μία βράση, χαμηλώνετε την φωτιά, μισοσκεπάζετε την κατσαρόλα και αφήνετε το κοτόπουλο να σιγοβράσει για περίπου 40-50 λεπτά.

Όταν το κοτόπουλο είναι έτοιμο, προσθέτετε στην κατσαρόλα 800 ml βραστό νερό μαζί με τα φλωμάρια, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και τα αφήνετε να βράσουν για 12-13 λεπτά.

Όταν τα φλωμάρια είναι έτοιμα, σερβίρετε σε βαθιά ατομικά πιάτα με λίγο ελαιόλαδο από πάνω και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

